В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

Российские оккупанты 2 сентября вечером запустили по Украине ударные беспилотники. На этом фоне в Киеве объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) в Telegram , начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве работает противовоздушная оборона.

В свою очередь Ткаченко отметил, что в Киеве на фоне угрозы беспилотников может быть громко.

Там призвали киевлян немедленно воспользоваться ближайшими укрытиями и находиться там до завершения опасности.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских ударных дронов", - сказано в сообщении КГВА.

Работа ПВО в Киевской области

Напомним, ранее Киевская областная военная администрация сообщала, что в Киевской области фиксируют вражеские ударные дроны.

В ОВА предупреждали, что по целям уже работают силы противовоздушной обороны.

Стоит заметить, что россияне сегодня атакуют Украину дронами на протяжении всего дня. В частности, после ночной атаки они повторно запускали беспилотники.

По состоянию на 17:00 было известно, что во время дневной атаки враг использовал 53 беспилотника. Украинским защитникам удалось ликвидировать 48 дронов.