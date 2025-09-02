ua en ru
В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

Киев, Вторник 02 сентября 2025 19:36
В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов Иллюстративное фото: в Киеве объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты 2 сентября вечером запустили по Украине ударные беспилотники. На этом фоне в Киеве объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) в Telegram, начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских ударных дронов", - сказано в сообщении КГВА.

Там призвали киевлян немедленно воспользоваться ближайшими укрытиями и находиться там до завершения опасности.

В свою очередь Ткаченко отметил, что в Киеве на фоне угрозы беспилотников может быть громко.

Обновлено 20:08

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве работает противовоздушная оборона.

Работа ПВО в Киевской области

Напомним, ранее Киевская областная военная администрация сообщала, что в Киевской области фиксируют вражеские ударные дроны.

В ОВА предупреждали, что по целям уже работают силы противовоздушной обороны.

Стоит заметить, что россияне сегодня атакуют Украину дронами на протяжении всего дня. В частности, после ночной атаки они повторно запускали беспилотники.

По состоянию на 17:00 было известно, что во время дневной атаки враг использовал 53 беспилотника. Украинским защитникам удалось ликвидировать 48 дронов.

