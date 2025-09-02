В Киеве второй раз за вечер объявили тревогу из-за "Шахедов"
В Киеве сегодня, 2 сентября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является угроза ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА", - предупредили в КГВА.
В администрации призвали киевлян срочно пройти к ближайшему укрытию и находится там до того времени, когда атака завершится.
Стоит заметить, что по состоянию на 22:35 ударные дроны россиян уже фиксируют в ряде областей. В частности, есть угроза для Запорожья, Черкасс, Миргорода, Чернигова и Нежина.
Тревога из-за дронов
Напомним, российские оккупанты сегодня целый день атакуют Украину ударными беспилотниками.
В частности, во время дневной атаки враг запустил 53 дрона по Украине. Из них 48 удалось обезвредить.
При этом в Киеве сегодня вечером уже объявляли тревогу. Тогда столицу также атаковали ударные беспилотники.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на такие атаки подчеркнул, что они являются аккомпанементом российским заявлениям из Китая.