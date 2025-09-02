В Киеве второй раз за вечер объявили тревогу из-за "Шахедов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

"В столице объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА", - предупредили в КГВА.

В администрации призвали киевлян срочно пройти к ближайшему укрытию и находится там до того времени, когда атака завершится.

Стоит заметить, что по состоянию на 22:35 ударные дроны россиян уже фиксируют в ряде областей. В частности, есть угроза для Запорожья, Черкасс, Миргорода, Чернигова и Нежина.