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Украину массированно атакуют дроны, в Николаеве прогремел взрыв: что известно

Четверг 26 июня 2025 23:13
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Украину массированно атакуют дроны, в Николаеве прогремел взрыв: что известно Фото: российские дроны массированно атакуют Украину (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы атакуют Украину дронами-камикадзе. В Николаеве на фоне атаки "Шахедов" был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича и Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 22:19.

Около 22:50 Сенкевич сообщил о взрыве в городе.

"Был слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов-камикадзе продолжается!", - написал городской голова.

По данным военных, по состоянию на 22:59 группы российских "Шахедов" двигались:

  • на Черниговщине курсом на юго-запад;
  • на Киевщине курсом на юг и юго-запад;
  • на Полтавщине курсом на юг;
  • на Харьковщине курсом на юг;
  • на западе Кировоградщины курсом на Николаевщину;
  • на Николаевщине курсом на север.

В 23:10 была объявлена воздушная тревога в городе Киеве. Военные сообщают о вражеском дроне в окрестностях столицы.

По состоянию на 23:12 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину массированно атакуют дроны, в Николаеве прогремел взрыв: что известно

Атака российских дронов

Вечером в четверг, 26 июня, российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Днем в четверг российские дроны атаковали частные дома в Херсоне.

За весь период полномасштабной войны, российские захватчики выпустили по Украине около 6000 кассетных боеприпасов. В частности, военные преступники часто атаковали гражданские объекты.

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