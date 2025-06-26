Новый уровень российского террора: дроны подожгли около десятка домов в Херсоне

Россия продолжает эскалацию террора против мирного населения на юге Украины. Сегодня, 26 июня, в Херсоне дроны армии оккупанта умышленно атаковали частную застройку в Корабельном районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника МВА Ярослава Шанько.

"Российский террор вышел на новый уровень в Херсонской громаде. Оккупанты теперь пытаются как можно больше сжечь". - отметил Шанько.

Он рассказал, что в течение сегодняшнего дня российские оккупанты с дронов атаковали частную застройку в Корабельном районе.

"Огонь за считанные минуты распространился на значительные территории - одновременно горели около десятка домов", - отметил глава МВА.

По его словам, вместе с пожарными на место прибыли социальные работники Херсонской городской военной администрации.

"Пришлось бороться с огнем и предоставлять необходимые консультации", - пояснил он.