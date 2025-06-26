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Новый уровень российского террора: дроны подожгли около десятка домов в Херсоне

Херсон, Четверг 26 июня 2025 21:41
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Новый уровень российского террора: дроны подожгли около десятка домов в Херсоне Фото: россияне вызвали массовый пожар в Херсоне (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Россия продолжает эскалацию террора против мирного населения на юге Украины. Сегодня, 26 июня, в Херсоне дроны армии оккупанта умышленно атаковали частную застройку в Корабельном районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника МВА Ярослава Шанько.

"Российский террор вышел на новый уровень в Херсонской громаде. Оккупанты теперь пытаются как можно больше сжечь". - отметил Шанько.

Он рассказал, что в течение сегодняшнего дня российские оккупанты с дронов атаковали частную застройку в Корабельном районе.

"Огонь за считанные минуты распространился на значительные территории - одновременно горели около десятка домов", - отметил глава МВА.

По его словам, вместе с пожарными на место прибыли социальные работники Херсонской городской военной администрации.

"Пришлось бороться с огнем и предоставлять необходимые консультации", - пояснил он.

Заметим, что ранее на этой неделе Россия ударила артиллерией по району Херсона. В результате вражеского удара ранения получили четверо местных жителей.

Стоит также заметить, что, по данным Министерства иностранных дел Украины, российские оккупанты за время войны использовали против Украины почти 6 тысяч кассетных боеприпасов. В частности, враг атакует таким вооружением гражданские объекты.

Как объясняют в министерстве, подобные атаки в городах Николаев, Харьков, Одесса, Сумы, Херсон, Чугуев, Доброполье, Ахтырка, Затока, а также на территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей уже привели к многочисленным жертвам среди гражданских людей, включая детей.

А также масштабно уничтожают объекты жилой, медицинской, образовательной и критической инфраструктуры.

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