Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

К вечеру 26 июня военные Российской Федерации снова запустили дроны типа "Шахед" по территории Украины. Воздушная тревога уже объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и карту тревог.

Тем временем военные обновили данные о движении вражеских беспилотников по Украине:

Воздушная тревога по состоянию на 21:40 объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму.

В 22:20 военные сообщали о движении группы дронов на севере и западе Херсонской области курсом на Николаевскую область.

По состоянию на 21:30 группа дронов наблюдалась в Сумской и Запорожской областях.

Обстрелы Украины со стороны России

Отметим, что в этом году радикально изменила тактику атак дронами по Украине.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабной войны россияне выпустили по Украине 28 743 дроны типа "Шахед". Из них 2 736 дронов-камикадзе только за июнь.

Кроме того, в ГУР Минобороны в комментарии РБК-Украина сообщили, что Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов и их имитаторов. Но, по данным разведки, за ночь россияне способны запускать до 500 беспилотников.

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