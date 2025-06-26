Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов
К вечеру 26 июня военные Российской Федерации снова запустили дроны типа "Шахед" по территории Украины. Воздушная тревога уже объявлена в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и карту тревог.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны движутся из восточных областей.
По состоянию на 21:30 группа дронов наблюдалась в Сумской и Запорожской областях.
В частности, российские дроны двигались:
- в Сумской области курсом на юг;
- в Сумской области курсом на Черниговскую область.
По состоянию на 22:03 вражеские дроны двигались:
- новая группа на юге Сумской области курсом на Черниговскую область;
- на западе, в центре и на юге Сумской области курсом на юго-запад;
- в Черниговской области курсом на Киевскую область;
- в Полтавской области курсом на юг;
- на востоке Черкасской области курсом на запад;
- в центре Харьковской области курсом на юг.
В 22:20 военные сообщали о движении группы дронов на севере и западе Херсонской области курсом на Николаевскую область.
Воздушная тревога по состоянию на 21:40 объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму.
Обновлено в 21:45.
Воздушные силы Украины предупредили жителей Донецкой и Харьковской области о ракетной опасности.
Тем временем военные обновили данные о движении вражеских беспилотников по Украине:
- дроны, что в центре Сумской области движутся курсом на юг,
- дроны, что на западе Сумщины движутся курсом на юг,
- дроны, что на Черниговщине движутся южным курсом,
- дроны, что уже на Полтавщине движутся курсом на юг.
Обстрелы Украины со стороны России
Отметим, что в этом году радикально изменила тактику атак дронами по Украине.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабной войны россияне выпустили по Украине 28 743 дроны типа "Шахед". Из них 2 736 дронов-камикадзе только за июнь.
Кроме того, в ГУР Минобороны в комментарии РБК-Украина сообщили, что Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов и их имитаторов. Но, по данным разведки, за ночь россияне способны запускать до 500 беспилотников.
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