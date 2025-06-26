Хочет больше жертв. РФ уже выпустила по Украине почти 6 тысяч кассетных боеприпасов

Российские оккупанты за время войны использовали против Украины почти 6 тысяч кассетных боеприпасов. В частности, враг атакует таким вооружением гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Украинские компетентные органы зафиксировали уже по меньшей мере 5 974 факта применения Россией таких (кассетных - ред.) боеприпасов", - сказано в сообщении ведомства.

В министерстве обратили внимание, что оккупанты оснащают кассетными боеприпасами авиабомбы, а также используют такие боеприпасы при помощи ракетных комплексов "Смерч", "Град", "Ураган" и "Точка-У" - как против украинских военных, так и против мирных граждан.

В МИД напомнили, что оккупанты применяли кассетные боеприпасы во время ударов:

по Чернигову 17 марта 2022 года (22 убитых и 31 раненый);

ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года во время эвакуации гражданских (54 убитых и 135 раненых);

ракетой Х-69 по Киеву 17 июня 2025 года.

"Подобные атаки в городах Николаев, Харьков, Одесса, Сумы, Херсон, Чугуев, Доброполье, Ахтырка, Залив, а также на территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей привели к многочисленным жертвам среди гражданских людей, включая детей, и масштабному уничтожению объектов жилищной, медицинской, образовательной и критической", - добавили в ведомстве.

Как отметили в МИД, россияне намеренно применяют кассетные боеприпасы для максимизации жертв среди мирных украинцев. Это составляющая политики террора.

На этом фоне в министерстве призвали стран-партнеров и международные организации реагировать решительно и жестко. Речь о разрушительных санкциях против российской экономики и промышленности, энергетической прибыли и банковского сектора, а также физических или юридических лиц, которые помогают агрессии против Украины.

Также в МИД призвали предоставить Украине все типы ПВО и усилить дальнобойные возможности украинских защитников.