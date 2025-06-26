Україну масовано атакують дрони, у Миколаєві пролунав вибух: що відомо
Російські терористи атакують Україну дронами-камікадзе. У Миколаєві на тлі атаки "Шахедів" пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича та Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну тривогу в Миколаївській області було оголошено о 22:19.
Близько 22:50 Сєнкевич повідомив про вибух у місті.
"Було чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів-камікадзе триває!", - написав міський голова.
За даними військових, станом на 22:59 групи російських "Шахедів" рухалися:
- на Чернігівщині курсом на південний захід;
- на Київщині курсом на південь та південний захід;
- на Полтавщині курсом на південь;
- на Харківщині курсом на південь;
- на заході Кіровоградщини курсом на Миколаївщину;
- на Миколаївщині курсом на північ.
О 23:10 було оголошено повітряну тривогу в місті Києві. Військові повідомили про ворожий дрон на околицях столиці.
За даними моніторингових каналів, станом на 23:28 у повітряному просторі України перебувають близько 60 ударних дронів.
Зокрема, близько 25 безпілотників рухаються через Чернігівську область у напрямку Київської області.
Станом на 23:44 російські ударні дрони рухалися:
- на сході Сумщини курсом на Полтавщину;
- на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину;
- на Чернігівщині в напрямку Київщини;
- на Київщині курсом на Житомирщину;
- на сході Полтавщини курсом на Черкащину;
- на півночі Черкащини курсом на Київщину;
- на сході Дніпропетровщини курсом на Миколаївщину;
- на сході Миколаївщини в напрямку Кіровоградщини;
- на півдні Миколаївщини курсом на північ;
- на Харківщині курсом на південь;
- на заході Кіровоградщини в напрямку Вінниччини.
Станом на 23:48 карта повітряних тривог України виглядала так:
Атака російських дронів
Ввечері у четвер, 26 червня, російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Вдень у четвер російські дрони атакували приватні будинки у Херсоні.
За весь період повномасштабної війни, російські загарбники випустили по Україні близько 6000 касетних боєприпасів. Зокрема, воєнні злочинці часто атакували цивільні об'єкти.
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