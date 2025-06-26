Україну масовано атакують дрони, у Миколаєві пролунав вибух: що відомо

Російські терористи атакують Україну дронами-камікадзе. У Миколаєві на тлі атаки "Шахедів" пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича та Повітряні сили ЗСУ.