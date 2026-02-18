Украину ждут наводнения весной: Кабмин готовит план защиты

Кабинет министров Украины поручил ответственным органам и областным администрациям подготовиться к преодолению последствий наводнений и паводков весной 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
"Сегодня на заседании Кабмина поручили ответственным органам вместе с ОВА подготовить все необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений и паводков, которые ожидаем в течение этой весны", - отмечается в сообщении.
Свириденко также добавила, что профильные министерства - Минэкономики, Минразвития, Минсоцполитики, Минфин, Министерство внутренних дел - а также ГСЧС должны предоставить предложения по поддержке людей и бизнеса. Последние могут пострадать в результате наводнения и паводков весной 2026 года.
Отметим, что стихия уже сейчас бьет по Украине. Так, 18 февраля в разных регионах фиксируют ощутимые последствия непогоды - от подтопления до гололеда. Из-за осложнения погодных условий на отдельных участках дорог пришлось временно ограничить движение некоторых видов транспорта.
На фоне резкого изменения погоды в Украине последствия ликвидировать последствия непогоды в ряде областей начали еще 16 февраля. Фиксировалось много случаев подтопления, падения деревьев, увеличение количества ДТП и перебои с электроснабжением.
Также в Сумах из-за резкого потепления, интенсивных осадков и таяния снега объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. В результате подтоплений вода зашла в жилые массивы и объекты критической инфраструктуры и частные домовладения.
