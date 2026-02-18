Украину ждут наводнения весной: Кабмин готовит план защиты

Отметим, что стихия уже сейчас бьет по Украине. Так, 18 февраля в разных регионах фиксируют ощутимые последствия непогоды - от подтопления до гололеда. Из-за осложнения погодных условий на отдельных участках дорог пришлось временно ограничить движение некоторых видов транспорта.

На фоне резкого изменения погоды в Украине последствия ликвидировать последствия непогоды в ряде областей начали еще 16 февраля. Фиксировалось много случаев подтопления, падения деревьев, увеличение количества ДТП и перебои с электроснабжением.

Также в Сумах из-за резкого потепления, интенсивных осадков и таяния снега объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. В результате подтоплений вода зашла в жилые массивы и объекты критической инфраструктуры и частные домовладения.

