Україну чекають повені навесні: Кабмін готує план захисту

Кабінет міністрів України доручив відповідальним органам та обласним адміністраціям підготуватися до подолання наслідків повеней та паводків навесні 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
Читайте також: Сніговий полон та велика вода: наслідки масштабної негоди в Україні 16 лютого
"Сьогодні на засіданні Кабміну доручили відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків, які очікуємо протягом цієї весни", - зазначається у повідомленні.
Свириденко також додала, що профільні міністерства - Мінекономіки, Мінрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфін, Міністерство внутрішніх справ - а також ДСНС мають надати пропозиції щодо підтримки людей та бізнесу. Останні можуть постраждати внаслідок повені та паводків навесні 2026 року.
Зазначимо, що стихія вже зараз б'є по Україні. Так, 18 лютого у різних регіонах фіксують відчутні наслідки негоди - від підтоплення до ожеледиці. Через ускладнення погодних умов на окремих ділянках доріг довелося тимчасово обмежити рух деяких видів транспорту.
На тлі різкої зміни погоди в Україні наслідки ліквідовувати наслідки негоди у низці областей почали ще 16 лютого. Фіксувалося багато випадків підтоплення, падіння дерев, збільшення кількості ДТП та перебої з електропостачанням.
Також у Сумах через різке потепління, інтенсивні опади та танення снігу оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру. Внаслідок підтоплень вода зайшла у житлові масиви та об’єкти критичної інфраструктури та приватні домоволодіння.
Детальніше про прогноз погоди на цей тиждень - у матеріалі РБК-Україна.