Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога

В ночь на среду, 20 августа, российская армия традиционно запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 20:48 субботы, 16 августа. "Шахеды" двигались из Днепропетровской области в Донецкую.

По состоянию на 22:48 было зафиксировано несколько групп БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Кроме того, шахеды движутся из Киевской области на Житомирщину.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности сразу идти в ближайшее укрытие. Также в Украине запрещено делать фото или видео работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога