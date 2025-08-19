ua en ru
Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога

Украина, Вторник 19 августа 2025 23:19
Украину атакуют "Шахеды": где объявлена тревога Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на среду, 20 августа, российская армия традиционно запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 20:48 субботы, 16 августа. "Шахеды" двигались из Днепропетровской области в Донецкую.

По состоянию на 22:48 было зафиксировано несколько групп БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Кроме того, шахеды движутся из Киевской области на Житомирщину.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности сразу идти в ближайшее укрытие. Также в Украине запрещено делать фото или видео работы подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

Напомним, во вторник, 19 августа, Россия нанесла циничный удар по еврейскому кладбищу в Первомайске Николаевской области.

Всего за последние сутки оккупанты привлекли для поражения 1909 дронов-камикадзе и совершили 3740 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Кстати, в Святогорске при исполнении служебных обязанностей погибли двое полицейских. Их авто попало под российский обстрел в пятницу, 15 августа.

