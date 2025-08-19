ВСУ отбили 40 атак врага под Покровском: что происходило на фронте сегодня

На фронте с начала суток 19 августа произошло 121 боевое столкновение. В частности, на Покровском направлении украинские защитники отбили 40 атак российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли три ракетных удара применив восемь ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 73 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1909 дронов-камикадзе и осуществили 3740 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 16 управляемых бомб, осуществил 175 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг трижды атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районах Синьковки, Загрызово и Степной Новоселовки, сейчас идет бой.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 18 штурмов противника в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское, Ямполь и в сторону Ямполя и Григорьевки; еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Торецком направлении сегодня произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки; две атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 40 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Луч, Гродовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 139 оккупантов, 85 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, 27 БПЛА и восемь единиц автомобильной техники. Также повреждена артиллерийская система, два автомобиля и девять укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались идти вперед, получили отпор.

На Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях штурмовых действий врага не зафиксировано.