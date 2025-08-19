ua en ru
Ракета РФ попала в старинное еврейское кладбище в Первомайске

Вторник 19 августа 2025
Ракета РФ попала в старинное еврейское кладбище в Первомайске
Автор: Наталья Юрченко

Россия нанесла циничный удар по еврейскому кладбищу в Первомайске Николаевской области. Это произошло во вторник, 19 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного раввина Украины Моше Реувена Асмана в Facebook.

Он отметил, что сегодня российская ракета попала в старинное еврейское кладбище в городе Первомайск. Удар пришелся прямо посередине кладбища, повреждено много могил.

"Я говорил с раввином города Первомайска Леви Перельштейном, сейчас там работают спасательные службы и специалисты. В ближайшее время можно будет оценить весь масштаб этого преступления", - заявил главный раввин Украины.

Моше Реувен Асман добавил, что это не первый подобный случай. Уже были зафиксированы российские удары по еврейским кладбищам в Киеве, Глухове, Белой Церкви и других местах. Даже такой Бабий Яр несколько раз подвергался ударам.

"Мертвые не могут ответить или постоять за себя, но это обязанность живых", - подчеркнул он.
Ракета РФ попала в старинное еврейское кладбище в Первомайске
Фото: РФ нанесла удар по еврейскому кладбищу в Первомайске (facebook.com/chiefrabbiua)

Напомним, 1 марта 2022 года во время обстрела Киева российские ракеты ударили в район мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Тогда же россияне обстреляли и телебашню вблизи Бабьего Яра в Киеве. Погибли пять человек.

