Україну атакують "Шахеди": де оголошено тривогу

У ніч на середу, 20 серпня, російська армія традиційно запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 20:48 суботи, 16 серпня. "Шахеди" рухались із Дніпропетровщини на Донеччину.

Станом на 22:48 було зафіксовано декілька груп БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Крім того, шахеди рухаються з Київщини на Житомирщину.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і у разі небезпеки одразу йти до найближчого укриття. Також в Україні заборонено робити фото чи відео роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу