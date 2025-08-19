Україну атакують "Шахеди": де оголошено тривогу
У ніч на середу, 20 серпня, російська армія традиційно запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 20:48 суботи, 16 серпня. "Шахеди" рухались із Дніпропетровщини на Донеччину.
Станом на 22:48 було зафіксовано декілька груп БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
Крім того, шахеди рухаються з Київщини на Житомирщину.
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і у разі небезпеки одразу йти до найближчого укриття. Також в Україні заборонено робити фото чи відео роботи підрозділів протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Нагадаємо, у вівторок, 19 серпня, Росія завдала цинічного удару по єврейському кладовищі у Первомайську Миколаївської області.
Загалом за останню добу окупанти залучили для ураження 1909 дронів-камікадзе та здійснили 3740 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.
До речі, у Святогірську під час виконання службових обов’язків загинули двоє поліцейських. Їхнє авто потрапило під російський обстріл у п'ятницю, 15 серпня.