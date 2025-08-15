ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Пятница 15 августа 2025 01:17
UA EN RU
Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов Фото: российские ударные беспилотники атакуют Украину (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство Украины 14 августа около 21:00.

По состоянию на 23:49 вражеские "Шахеды" двигались:

  • в Полтавской области в районе Пирятина, курс западный и юго-западный;
  • группы на юго-востоке Днепропетровской области, курсом на север и в направлении Павлограда;
  • несколько групп БпЛА на юге Донецкой области, курс северный.

В 01:02 зафиксировано вхождение новых групп вражеских ударных дронов на востоке и юго-востоке Сумской области. Объекты двигаются на юг.

Согласно данным мониторинговых каналов, по состоянию на 01:30 в воздушном пространстве Украины отсутствуют российские ударные дроны.

В 01:32 Воздушные силы сообщили о сохранении угрозы атаки вражеских дронов в Сумской области.

Мониторинговые каналы сообщают о движении неустановленных беспилотников в районе города Сумы.

В 02:26 зафиксирована активность вражеских дронов в Запорожской области. Привлечены средства для их сбивания.

По состоянию на 02:24 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину атакуют российские дроны &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Российские воздушные удары

Российские захватчики продолжают наносить удары по прифронтовым населенным пунктам.

Так, 12 августа Нацполиция зафиксировала более 2800 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

В Константиновке Донецкой области в результате ударов управляемыми авиабомбами и артиллерией один человек погиб, двое получили ранения. Также из-за атак есть погибшие и раненые в Покровске и Родинском.

Утром в среду, 13 августа, захватчики ударили из артиллерии по поселку Чернобаевка в Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница.

Кроме того, россияне ударили ракетами по Сумской области и ранили малолетнего ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия