Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работают силы ПВО.

По состоянию на 02:24 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 02:26 зафиксирована активность вражеских дронов в Запорожской области. Привлечены средства для их сбивания.

Мониторинговые каналы сообщают о движении неустановленных беспилотников в районе города Сумы.

В 01:32 Воздушные силы сообщили о сохранении угрозы атаки вражеских дронов в Сумской области.

Согласно данным мониторинговых каналов, по состоянию на 01:30 в воздушном пространстве Украины отсутствуют российские ударные дроны.

В 01:02 зафиксировано вхождение новых групп вражеских ударных дронов на востоке и юго-востоке Сумской области. Объекты двигаются на юг.

По состоянию на 23:49 вражеские "Шахеды" двигались:

Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство Украины 14 августа около 21:00.

Российские воздушные удары

Российские захватчики продолжают наносить удары по прифронтовым населенным пунктам.

Так, 12 августа Нацполиция зафиксировала более 2800 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

В Константиновке Донецкой области в результате ударов управляемыми авиабомбами и артиллерией один человек погиб, двое получили ранения. Также из-за атак есть погибшие и раненые в Покровске и Родинском.

Утром в среду, 13 августа, захватчики ударили из артиллерии по поселку Чернобаевка в Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница.

Кроме того, россияне ударили ракетами по Сумской области и ранили малолетнего ребенка.