Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов
Российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые беспилотники начали залетать в воздушное пространство Украины 14 августа около 21:00.
По состоянию на 23:49 вражеские "Шахеды" двигались:
- в Полтавской области в районе Пирятина, курс западный и юго-западный;
- группы на юго-востоке Днепропетровской области, курсом на север и в направлении Павлограда;
- несколько групп БпЛА на юге Донецкой области, курс северный.
В 01:02 зафиксировано вхождение новых групп вражеских ударных дронов на востоке и юго-востоке Сумской области. Объекты двигаются на юг.
Согласно данным мониторинговых каналов, по состоянию на 01:30 в воздушном пространстве Украины отсутствуют российские ударные дроны.
В 01:32 Воздушные силы сообщили о сохранении угрозы атаки вражеских дронов в Сумской области.
Мониторинговые каналы сообщают о движении неустановленных беспилотников в районе города Сумы.
В 02:26 зафиксирована активность вражеских дронов в Запорожской области. Привлечены средства для их сбивания.
По состоянию на 02:24 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Российские воздушные удары
Российские захватчики продолжают наносить удары по прифронтовым населенным пунктам.
Так, 12 августа Нацполиция зафиксировала более 2800 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
В Константиновке Донецкой области в результате ударов управляемыми авиабомбами и артиллерией один человек погиб, двое получили ранения. Также из-за атак есть погибшие и раненые в Покровске и Родинском.
Утром в среду, 13 августа, захватчики ударили из артиллерии по поселку Чернобаевка в Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница.
Кроме того, россияне ударили ракетами по Сумской области и ранили малолетнего ребенка.