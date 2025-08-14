Поздно вечером РФ ракетой ударила по Сумщине: ребенок в больнице, разрушены дома

Поздно вечером 13 августа, Россия нанесла ракетный удар по Сумской области, ранив 7-летнюю девочку и молодого человека. Ребенка госпитализировали, повреждены по меньшей мере шесть частных домов и транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации.

Как пояснил глава Сумской ОВА, вражеская атака произошла вчера поздно вечером в одном из сел Середино-Будской громады. В результате взрыва ребенок получил ранения, его госпитализировали. Сейчас медики оказывают необходимую помощь. Состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет. Еще одним раненым оказался 27-летний мужчина. Он получил легкие ранения. Врачи уже оказали необходимую медицинскую помощь, и отпустили его на амбулаторное лечение. Также в результате удара врага, предварительно, повреждены около 6 частных домов и транспорт.