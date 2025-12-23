RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украину атакуют дроны: какие области под угрозой

Фото: люди и пес в укрытии во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Восточные, северные и южные области Украины атакуют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.

Угроза удара беспилотниками сейчас наблюдается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях.

Также частично под угрозой Киевская область.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

 

Последствия атак дронов по регионам Украины

Как сообщалось, вечером 22 декабря враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Также в ночь на 22 декабря россияне в очередной раз нанесли удар по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Одной из целей стал порт "Южный". Там загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

Кроме того, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов в Одесской области.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 22 декабря в результате удара российских дронов-камикадзе типа "Шахед" по Кривому Рогу разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Также значительные повреждения получил главный ЦПАУ "Виза".

Враг также направил беспилотники на Павлоград. Там загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.

Всего в ночь на 22 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с пяти направлений. Большинство беспилотников удалось сбить, однако зафиксировано 26 попаданий в различных локациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДрониВойна в Украине