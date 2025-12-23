Україну атакують дрони: які області під загрозою

Наслідки атак дронів по регіонах України

Як повідомлялось, ввечері 22 грудня ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Також у ніч на 22 грудня росіяни вчергове завдали удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Однією з цілей став порт "Південний". Там загорілися близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

Крім того, через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів в Одеській області.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 22 грудня внаслідок удару російських дронів-камікадзе типу "Шахед" по Кривому Рогу зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значних пошкоджень зазнав головний ЦНАП "Віза".

Ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Там зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.

Загалом в ніч на 22 грудня російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.