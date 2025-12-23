UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Україну атакують дрони: які області під загрозою

Фото: люди і пес в укритті під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Східні, північні та південні області України атакують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мапу повітряних тривог.

Загроза удару безпілотниками наразі спостерігається у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.

Також частково під загрозою Київська область. 

Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Наслідки атак дронів по регіонах України

Як повідомлялось, ввечері 22 грудня ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Також у ніч на 22 грудня росіяни вчергове завдали удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Однією з цілей став порт "Південний". Там загорілися близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

Крім того, через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів в Одеській області.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 22 грудня внаслідок удару російських дронів-камікадзе типу "Шахед" по Кривому Рогу зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значних пошкоджень зазнав головний ЦНАП "Віза".

Ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Там зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.

Загалом в ніч на 22 грудня російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДрониВійна в Україні