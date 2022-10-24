Украина в ближайшее время получит еще три системы ПВО Iris-T, - Шольц

Фото: Украина в ближайшее время получит еще три системы ПВО Iris-T (Getty Images)

Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны Iris-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца во время 5-го немецко-украинского экономического форума.