Зеленский о немецких ЗРК IRIS-T: Хорошая система, нам бы их побольше
Среди вооружений, в которых сейчас Украина нуждается больше всего, есть западные системы противовоздушной обороны. В частности немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского телеканалу ARD.
"Нужны системы ПВО, чтобы максимально защитить наше небо. Я здесь благодарен Германии за IRIS-T. Это хорошие системы, нам бы их побольше. Олаф Шольц обещал, поверим канцлеру. Будем ждать. И, конечно, NASAMS, Patriot", - указал глава страны.
В то же время Зеленский отметил, что Украине нужна защита на поле боя. По его словам, говорится об артиллерии, РСЗО, важной бронетехнике - БМП, БТР разного вида.
"Нужны танки - это вид той техники, которая у нас в дефиците, нечего скрывать. Дефицитны являются и снаряды ко всему перечисленному", - заявил президент.
Глава государства добавил, что "хочется новой страницы" в войне.
"Это, конечно, самолеты. Хочется, чтобы контроля неба у россиян не было. Конечно, нужны ракеты дальнего действия. Чтобы они не били по нашим городам", - подытожил Зеленский.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.
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