Зеленский о немецких ЗРК IRIS-T: Хорошая система, нам бы их побольше

Среди вооружений, в которых сейчас Украина нуждается больше всего, есть западные системы противовоздушной обороны. В частности немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского телеканалу ARD.

"Нужны системы ПВО, чтобы максимально защитить наше небо. Я здесь благодарен Германии за IRIS-T. Это хорошие системы, нам бы их побольше. Олаф Шольц обещал, поверим канцлеру. Будем ждать. И, конечно, NASAMS, Patriot", - указал глава страны.

В то же время Зеленский отметил, что Украине нужна защита на поле боя. По его словам, говорится об артиллерии, РСЗО, важной бронетехнике - БМП, БТР разного вида.

"Нужны танки - это вид той техники, которая у нас в дефиците, нечего скрывать. Дефицитны являются и снаряды ко всему перечисленному", - заявил президент.

Глава государства добавил, что "хочется новой страницы" в войне.

"Это, конечно, самолеты. Хочется, чтобы контроля неба у россиян не было. Конечно, нужны ракеты дальнего действия. Чтобы они не били по нашим городам", - подытожил Зеленский.