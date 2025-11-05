RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинцам предлагают работу с бесплатным жильем: где больше всего вакансий и как их найти

Некоторые вакансии в Украине предлагают бесплатное жилье (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые вакансии от Государственной службы занятости (ГСЗ) предлагают украинцам не только трудоустройство, но и предоставление бесплатного жилья в аренду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.

Количество предложений работы с жильем в этом году

Согласно информации Государственной службы занятости, в целом за 9 месяцев текущего года на Едином портале вакансий ГСЗ - в перечне предложений от работодателей в 2025 году - насчитывалось 3,9 тысячи вариантов работы с предоставлением жилья.

Речь идет о том, что "потенциальным работникам бесплатно предоставлялось в аренду жилье".

По состоянию на 31 октября на портале оставалось еще почти 1,2 тысячи таких вакансий.

Где в Украине вакансий с жильем больше всего

Украинцам рассказали, что больше всего предложений работы с жильем зафиксировано:

  • во Львовской области - более 200;
  • в Киеве - 190.

Между тем меньше всего таких вакансий - в прифронтовых областях:

  • Сумской - 1;
  • Донецкой - 3;
  • Запорожской - 3.

Каким работникам предлагают жилье чаще всего

В ГСЗ сообщили, что среди вакансий с предоставлением жилья, больше всего предложений работы - для людей таких профессий:

  • водителей;
  • грузчиков;
  • швей;
  • монтажников;
  • поваров;
  • охранников;
  • слесарей-ремонтников.

Сколько вакансий с жильем уже было закрыто

Топ-регионами, где наибольшее количество соискателей работы было трудоустроено при условии предоставления жилья, оказались:

  • Днепропетровская область - 445;
  • Киевская область - 243.

"Из общего количества вакансий, где работодатели предлагают и жилье, закрыто лишь 40%", - отметили в Государственной службе занятости.

Как найти работу с жильем в Украине

В завершение в ГСЗ посоветовали, как найти работу с жильем в Украине.

"Чтобы узнать, есть ли подобные предложения в вашем регионе, можно воспользоваться Единым порталом вакансий", - объяснили гражданам.

Для удобства поиска на портале добавлена специальная (отдельная) опция "Вакансии с жильем".

Поиск работы на Едином портале вакансий (скриншот: dcz.gov.ua/job)

Просмотрев имеющиеся предложения, можно выбрать тот вариант работы, который подходит человеку больше всего.

Еще один вариант поиска оптимальной работы с жильем - обратиться в ближайший центр занятости и спросить о наличии соответствующих вакансий у его специалистов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная служба занятости (ГСЗ) запустила "умный" сервис для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, мы рассказывали об экспериментальном проекте ГСЗ, в рамках которого украинки могут учиться на условно "мужские" профессии, и объясняли, какие специальности - особенно популярны среди женщин.

Тем временем директор ГСЗ Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина рассказала, где в Украине найти работу легче всего.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине (и при каких условиях) и что известно о запуске цифровой экосистемы занятости "Обрій".

