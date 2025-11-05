Украинцам предлагают работу с бесплатным жильем: где больше всего вакансий и как их найти

Некоторые вакансии от Государственной службы занятости (ГСЗ) предлагают украинцам не только трудоустройство, но и предоставление бесплатного жилья в аренду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.
Согласно информации Государственной службы занятости, в целом за 9 месяцев текущего года на Едином портале вакансий ГСЗ - в перечне предложений от работодателей в 2025 году - насчитывалось 3,9 тысячи вариантов работы с предоставлением жилья.
Речь идет о том, что "потенциальным работникам бесплатно предоставлялось в аренду жилье".
По состоянию на 31 октября на портале оставалось еще почти 1,2 тысячи таких вакансий.
Украинцам рассказали, что больше всего предложений работы с жильем зафиксировано:
Между тем меньше всего таких вакансий - в прифронтовых областях:
В ГСЗ сообщили, что среди вакансий с предоставлением жилья, больше всего предложений работы - для людей таких профессий:
Топ-регионами, где наибольшее количество соискателей работы было трудоустроено при условии предоставления жилья, оказались:
"Из общего количества вакансий, где работодатели предлагают и жилье, закрыто лишь 40%", - отметили в Государственной службе занятости.
В завершение в ГСЗ посоветовали, как найти работу с жильем в Украине.
"Чтобы узнать, есть ли подобные предложения в вашем регионе, можно воспользоваться Единым порталом вакансий", - объяснили гражданам.
Для удобства поиска на портале добавлена специальная (отдельная) опция "Вакансии с жильем".
Просмотрев имеющиеся предложения, можно выбрать тот вариант работы, который подходит человеку больше всего.
Еще один вариант поиска оптимальной работы с жильем - обратиться в ближайший центр занятости и спросить о наличии соответствующих вакансий у его специалистов.
