Стартовали выплаты в рамках "зимней поддержки": кто уже получил деньги и куда их потратить
В Украине официально стартовали выплаты по программе "Зимняя поддержка", по которой граждане могут получить 1000 гривен на карту Национального кэшбэка.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и сервис "Дія".
Первые выплаты уже на счетах
По данным правительства, выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября, уже начались.
Деньги получили:
- 1,7 млн совершеннолетних украинцев,
- 253 тысячи детей (выплаты оформляют родители или законные представители).
В "Дії" подтвердили, что переводы "уже летят на карты" и призвали пользователей проверять свои счета.
Всего подано более 10 миллионов заявлений на участие в программе.
Кто может получить выплату
Помощь доступна всем гражданам, которые находятся на подконтрольной территории Украины.
Заявку можно подать до 24 декабря в приложении "Дія".
Как подать заявку
В разделе Сервисы нужно выбрать "Зимняя поддержка", указать получателя (себя или ребенка), подтянуть или добавить свидетельство о рождении, выбрать карту Национального кэшбека, подтвердить пребывание в Украине и отправить заявку.
На что можно потратить 1000 гривен
Полученные средства нельзя снимать наличными, однако их разрешено использовать на важные расходы:
- коммунальные услуги;
- продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);
- лекарства и медицинские препараты;
- книги и печатную продукцию;
- почтовые услуги "Укрпочты";
- благотворительность, в частности донаты на поддержку Сил обороны.
Потратить средства можно до конца июня 2026 года.
Напомним, с 15 ноября в Украине стартовала государственная программа "Зимняя поддержка", по которой украинцы могут получить единовременную выплату в 1000 гривен для подготовки к холодному сезону. Подать заявку могут все граждане от 18 лет (а также родители - на детей) через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты". Оформление продолжается до 24 декабря.
Также в Украине стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку" для наиболее незащищенных категорий населения, которые могут получить разовую выплату в 6500 гривен. Помощь предназначена детям с инвалидностью, детям под опекой, малообеспеченным семьям, ВПЛ и одиноким пенсионерам. Подать заявку можно онлайн через "Дію" или офлайн в отделении Пенсионного фонда.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.