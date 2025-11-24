ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Стартовали выплаты в рамках "зимней поддержки": кто уже получил деньги и куда их потратить

Понедельник 24 ноября 2025 13:19
UA EN RU
Стартовали выплаты в рамках "зимней поддержки": кто уже получил деньги и куда их потратить Фото: Украинцам начали начислять выплаты в рамках "Зимней поддержки" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине официально стартовали выплаты по программе "Зимняя поддержка", по которой граждане могут получить 1000 гривен на карту Национального кэшбэка.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и сервис "Дія".

Первые выплаты уже на счетах

По данным правительства, выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября, уже начались.

Деньги получили:

  • 1,7 млн совершеннолетних украинцев,
  • 253 тысячи детей (выплаты оформляют родители или законные представители).

В "Дії" подтвердили, что переводы "уже летят на карты" и призвали пользователей проверять свои счета.

Всего подано более 10 миллионов заявлений на участие в программе.

Кто может получить выплату

Помощь доступна всем гражданам, которые находятся на подконтрольной территории Украины.

Заявку можно подать до 24 декабря в приложении "Дія".

Как подать заявку

В разделе Сервисы нужно выбрать "Зимняя поддержка", указать получателя (себя или ребенка), подтянуть или добавить свидетельство о рождении, выбрать карту Национального кэшбека, подтвердить пребывание в Украине и отправить заявку.

На что можно потратить 1000 гривен

Полученные средства нельзя снимать наличными, однако их разрешено использовать на важные расходы:

  • коммунальные услуги;
  • продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);
  • лекарства и медицинские препараты;
  • книги и печатную продукцию;
  • почтовые услуги "Укрпочты";
  • благотворительность, в частности донаты на поддержку Сил обороны.

Потратить средства можно до конца июня 2026 года.

Напомним, с 15 ноября в Украине стартовала государственная программа "Зимняя поддержка", по которой украинцы могут получить единовременную выплату в 1000 гривен для подготовки к холодному сезону. Подать заявку могут все граждане от 18 лет (а также родители - на детей) через приложение "Дія" или в отделениях "Укрпочты". Оформление продолжается до 24 декабря.

Также в Украине стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку" для наиболее незащищенных категорий населения, которые могут получить разовую выплату в 6500 гривен. Помощь предназначена детям с инвалидностью, детям под опекой, малообеспеченным семьям, ВПЛ и одиноким пенсионерам. Подать заявку можно онлайн через "Дію" или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко Финансы Дия
Новости
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте