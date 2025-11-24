Стартовали выплаты в рамках "зимней поддержки": кто уже получил деньги и куда их потратить

В Украине официально стартовали выплаты по программе "Зимняя поддержка", по которой граждане могут получить 1000 гривен на карту Национального кэшбэка.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и сервис "Дія" .

Первые выплаты уже на счетах

По данным правительства, выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября, уже начались.

Деньги получили:

1,7 млн совершеннолетних украинцев,

253 тысячи детей (выплаты оформляют родители или законные представители).

В "Дії" подтвердили, что переводы "уже летят на карты" и призвали пользователей проверять свои счета.

Всего подано более 10 миллионов заявлений на участие в программе.

Кто может получить выплату

Помощь доступна всем гражданам, которые находятся на подконтрольной территории Украины.

Заявку можно подать до 24 декабря в приложении "Дія".

Как подать заявку

В разделе Сервисы нужно выбрать "Зимняя поддержка", указать получателя (себя или ребенка), подтянуть или добавить свидетельство о рождении, выбрать карту Национального кэшбека, подтвердить пребывание в Украине и отправить заявку.

На что можно потратить 1000 гривен

Полученные средства нельзя снимать наличными, однако их разрешено использовать на важные расходы:

коммунальные услуги;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);

лекарства и медицинские препараты;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги "Укрпочты";

благотворительность, в частности донаты на поддержку Сил обороны.

Потратить средства можно до конца июня 2026 года.