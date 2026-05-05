Национальный кэшбек продлили в Украине сразу на два года

01:30 05.05.2026 Вт
Постановление о продлении действия нацкешбека завтрдила премьер-министр Юлия Свириденко
Национальный кэшбек продлили в Украине сразу на два года
Кабинет министров продлил действие Национального кэшбека в Украине до 30 апреля 2028 года для стимулирования развития производства украинских товаров и услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства № 559.

Кабинет Министров Украины согласился с предложением Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства насчет реализации в период с 1 мая 2026 года в течение действия военного положения в Украине, но не позднее 30 апреля 2028 года экспериментального проекта "Национальный кэшбек".

Такой шаг осуществлен для стимулирования развития производства украинских товаров и услуг путем предоставления государственной денежной компенсации покупателям товаров и услуг украинского производства.

Проект реализуется в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", говорится в правительственном постановлении.

Отмечается, что через два месяца после завершения реализации проекта "Национальный кэшбек" Минэкономики должно будет подать соответствующий отчет Кабинету министров.

Также будут учтены предложения по внесению изменений в законодательные акты.

Как известно, программа по нацкешбеку также влияет на финансовую сферу, способствуя развитию безналичных расчетов и детенизации экономики.

Еще сообщалось, что НБУ обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором отметил замедление экономического роста на фоне осложнений в энергетическом секторе и глобальной нестабильности на Ближнем Востоке.

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
