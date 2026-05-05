Национальный кэшбек продлили в Украине сразу на два года
Кабинет министров продлил действие Национального кэшбека в Украине до 30 апреля 2028 года для стимулирования развития производства украинских товаров и услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства № 559.
Кабинет Министров Украины согласился с предложением Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства насчет реализации в период с 1 мая 2026 года в течение действия военного положения в Украине, но не позднее 30 апреля 2028 года экспериментального проекта "Национальный кэшбек".
Такой шаг осуществлен для стимулирования развития производства украинских товаров и услуг путем предоставления государственной денежной компенсации покупателям товаров и услуг украинского производства.
Проект реализуется в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", говорится в правительственном постановлении.
Отмечается, что через два месяца после завершения реализации проекта "Национальный кэшбек" Минэкономики должно будет подать соответствующий отчет Кабинету министров.
Также будут учтены предложения по внесению изменений в законодательные акты.
Как известно, программа по нацкешбеку также влияет на финансовую сферу, способствуя развитию безналичных расчетов и детенизации экономики.
