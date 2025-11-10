Українцям платитимуть за підключення своїх генераторів до мобільних станцій: деталі

Українцям та бізнесу пропонують заживити базові станції операторів своїми генераторами. За це вони отримуватимуть кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"Бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв’язатися з рідними", - йдеться в повідомленні.

Українці які мають генератор потужністю від 7,2 кВт, можуть підключити його до мобільно станції та отримати орієнтовно від 110 до 140 гривень за годину.

Наприклад, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 гривень, юридична - близько 1 720 гривень.

Щоб долучитися до проєкту, потрібно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 (графік роботи: пн-пт з 9:00 до 18:00, субота-неділя - вихідні).

Оператор підбере найближчу базову станцію до вашої локації, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть ваші контакти оператору. Далі оператор зв’яжеться з вами, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови та укладе угоду.

"Ви відповідаєте за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції - відповідальність оператора. Це спільна справа держави, бізнесу та громадян. Кожен підключений генератор - реальна допомога людям залишатися на зв’язку в критичні моменти", - зазначили в Мінцифри.