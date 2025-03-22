Украинцам напомнили, кто подлежит мобилизации и сколько она может длиться
С начала вторжения РФ в Украине продолжается мобилизация. Ей подлежат несколько категорий украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Кто подлежит мобилизации?
По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.
Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях:
- офицеры запаса;
- лица, прошедшие срочную военную службу;
- в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы;
- женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.
Кто подлежит мобилизации в Украине (mod.gov.ua)
Как отмечается, мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения в Украине.
Обязанности граждан
Мобилизация накладывает соответствующие обязанности. В частности, согласно Конституции Украины граждане обязаны защищать независимость и территориальную целостность Украины. Соответственно эта обязанность накладывает соответствующие требования. А именно:
- являться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке для постановки на воинский учет, определения их назначения на особый период, направление для прохождения медицинского осмотра;
- предоставлять в установленном порядке во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным силам Украины с последующим возмещением государством их стоимости;
- раз в год проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;
- иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины;
- сообщать об изменениях персональных данных в семидневный срок ТЦК и СП (другие органы, в которых они находятся на воинском учете) или через электронный кабинет военнообязанного Резерв+;
- выполнять другие требования действующего законодательства, например, соблюдать требования Правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Обязанности граждан, подлежащих мобилизации (mod.gov.ua)
Мобилизация и военное положение в Украине
Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. В первый же день вторжения в Украине ввели военное положение и мобилизацию. За это время их каждый раз продлевали. В последнее время сроком на три месяца.
Как ранее писало РБК-Украина, в последний раз военное положение и мобилизация были продлены до 9 мая. Отметим, что прекращение огня в Украине на 30 дней не отменит военного положения и комендантского часа.
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