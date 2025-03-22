Украинцам напомнили, кто подлежит мобилизации и сколько она может длиться

С начала вторжения РФ в Украине продолжается мобилизация. Ей подлежат несколько категорий украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

Кто подлежит мобилизации?

По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях:

офицеры запаса;

лица, прошедшие срочную военную службу;

в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно , заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы;

можно присоединиться к войску , заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы; женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.

Кто подлежит мобилизации в Украине (mod.gov.ua)

Как отмечается, мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения в Украине.

Обязанности граждан

Мобилизация накладывает соответствующие обязанности. В частности, согласно Конституции Украины граждане обязаны защищать независимость и территориальную целостность Украины. Соответственно эта обязанность накладывает соответствующие требования. А именно:

являться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке для постановки на воинский учет, определения их назначения на особый период, направление для прохождения медицинского осмотра;

предоставлять в установленном порядке во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным силам Украины с последующим возмещением государством их стоимости;

раз в год проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;

иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины;

сообщать об изменениях персональных данных в семидневный срок ТЦК и СП (другие органы, в которых они находятся на воинском учете) или через электронный кабинет военнообязанного Резерв+;

выполнять другие требования действующего законодательства, например, соблюдать требования Правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Обязанности граждан, подлежащих мобилизации (mod.gov.ua)