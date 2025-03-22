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Украинцам напомнили, кто подлежит мобилизации и сколько она может длиться

Украина, Суббота 22 марта 2025 11:29
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Украинцам напомнили, кто подлежит мобилизации и сколько она может длиться Фото: кто подлежит мобилизации в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С начала вторжения РФ в Украине продолжается мобилизация. Ей подлежат несколько категорий украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Кто подлежит мобилизации?

По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе, не имеют права на отсрочку и не являются забронированными.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях:

  • офицеры запаса;
  • лица, прошедшие срочную военную службу;
  • в возрасте от 18 до 25 лет можно присоединиться к войску добровольно, заключив соответствующий контракт на прохождение военной службы;
  • женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время добровольно.

Украинцам напомнили, кто подлежит мобилизации и сколько она может длитьсяКто подлежит мобилизации в Украине (mod.gov.ua)

Как отмечается, мобилизация может продолжаться в течение всего периода действия военного положения в Украине.

Обязанности граждан

Мобилизация накладывает соответствующие обязанности. В частности, согласно Конституции Украины граждане обязаны защищать независимость и территориальную целостность Украины. Соответственно эта обязанность накладывает соответствующие требования. А именно:

  • являться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке для постановки на воинский учет, определения их назначения на особый период, направление для прохождения медицинского осмотра;
  • предоставлять в установленном порядке во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным силам Украины с последующим возмещением государством их стоимости;
  • раз в год проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе;
  • иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины;
  • сообщать об изменениях персональных данных в семидневный срок ТЦК и СП (другие органы, в которых они находятся на воинском учете) или через электронный кабинет военнообязанного Резерв+;
  • выполнять другие требования действующего законодательства, например, соблюдать требования Правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Украинцам напомнили, кто подлежит мобилизации и сколько она может длиться

Обязанности граждан, подлежащих мобилизации (mod.gov.ua)

Мобилизация и военное положение в Украине

Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. В первый же день вторжения в Украине ввели военное положение и мобилизацию. За это время их каждый раз продлевали. В последнее время сроком на три месяца.

Как ранее писало РБК-Украина, в последний раз военное положение и мобилизация были продлены до 9 мая. Отметим, что прекращение огня в Украине на 30 дней не отменит военного положения и комендантского часа.

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