В "Резерв+" можно оформить отсрочку от мобилизации: в Минобороны рассказали детали
С 9 ноября в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Услуга доступна для двух категорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
"Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумаги, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной нагрузки", - отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Кто может оформить отсрочку онлайн?
В настоящее время услуга доступна для двух категорий:
- для людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;
- для студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра получают степень магистра или после магистра учатся на аспирантуре.
Следующими запустятся отсрочки для многодетных родителей, имеющих от трех несовершеннолетних детей в одном браке. Сейчас они находятся на бета-тестировании.
Как оформить отсрочку онлайн
Для того чтобы оформить отсрочку онлайн, необходимо авторизироваться в приложении "Резерв+" и отправить запрос.
"Система проверит, имеете ли вы право на отсрочку. Если да, то этот статус отразится в электронном военном документе", - отметили в Минобороны.
На какой срок будет действовать отсрочка онлайн?
- Люди с инвалидностью будут получать отсрочку на год или до конца действия пенсионного удостоверения;
- Студенты, аспиранты и докторанты получат отсрочку до конца действия военного положения и мобилизации.
Сейчас Минобороны работает над тем, чтобы отсрочки онлайн были доступными и для других категорий граждан.
Резерв+ в Украине
С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В связи с этим все военнообязанные с 18 до 60 лет должны были обновить свои данные.
Причем, не в зависимости от того, обновляли ли их раньше. Приложение "Резерв+" было создано как альтернатива для обновления данных. Благодаря нему сделать это можно было онлайн.
Как ранее сообщало РБК-Украина, получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+" смогут не все отцы. Оказалось, что все дети должны быть рождены в одном браке. Если же дети от разных браков - отсрочку можно получить через ТЦК.
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