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В "Резерв+" можно оформить отсрочку от мобилизации: в Минобороны рассказали детали

Украина, Суббота 09 ноября 2024 13:50
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В "Резерв+" можно оформить отсрочку от мобилизации: в Минобороны рассказали детали Фото: с 9 ноября в "Резерв+" можно оформить отсрочку от мобилизации онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С 9 ноября в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Услуга доступна для двух категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумаги, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной нагрузки", - отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кто может оформить отсрочку онлайн?

В настоящее время услуга доступна для двух категорий:

  • для людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;
  • для студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра получают степень магистра или после магистра учатся на аспирантуре.

Следующими запустятся отсрочки для многодетных родителей, имеющих от трех несовершеннолетних детей в одном браке. Сейчас они находятся на бета-тестировании.

Как оформить отсрочку онлайн

Для того чтобы оформить отсрочку онлайн, необходимо авторизироваться в приложении "Резерв+" и отправить запрос.

"Система проверит, имеете ли вы право на отсрочку. Если да, то этот статус отразится в электронном военном документе", - отметили в Минобороны.

На какой срок будет действовать отсрочка онлайн?

  • Люди с инвалидностью будут получать отсрочку на год или до конца действия пенсионного удостоверения;
  • Студенты, аспиранты и докторанты получат отсрочку до конца действия военного положения и мобилизации.

Сейчас Минобороны работает над тем, чтобы отсрочки онлайн были доступными и для других категорий граждан.

Резерв+ в Украине

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В связи с этим все военнообязанные с 18 до 60 лет должны были обновить свои данные.

Причем, не в зависимости от того, обновляли ли их раньше. Приложение "Резерв+" было создано как альтернатива для обновления данных. Благодаря нему сделать это можно было онлайн.

Как ранее сообщало РБК-Украина, получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+" смогут не все отцы. Оказалось, что все дети должны быть рождены в одном браке. Если же дети от разных браков - отсрочку можно получить через ТЦК.

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