Возможна ли отмена военного положения в случае перемирия: что говорят у Зеленского

Прекращение огня в Украине на 30 дней не отменит военного положения и комендантского часа. Поскольку ситуация может быть непредсказуемой.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина со ссылкой на Repubblica .

"30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и процедур по защите страны невозможна за столь короткий срок", - сказал он.

Подоляк отметил, что помимо прекращения огня, потребуются переговоры, проверенные наблюдатели, способные фиксировать нарушения перемирия и обеспечивать разведение сторон.

"Мы должны сохранять способность сражаться до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована", - считает советник ОП.

Возможны ли выборы

Говоря о возможности проведения выборов, Подоляк отметил, что в нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и избирательной кампании.

"30-дневное прекращение огня не разблокирует выборы", - сказал он, отметив, что если начнутся переговоры о стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями, тогда это станет возможным.