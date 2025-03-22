Українцям нагадали, хто підлягає мобілізації та скільки вона може тривати
З початку вторгнення РФ в Україні триває мобілізація. Їй підлягають декілька категорій українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
Хто підлягає мобілізації?
За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.
Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:
- офіцери запасу;
- особи, які пройшли строкову військову службу;
- у віці від 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби;
- жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.
Хто підлягає мобілізації в Україні (mod.gov.ua)
Як зазначається, мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні.
Обов'язки громадян
Мобілізація накладає відповідні обов'язки. Зокрема, згідно Конституції України громадяни зобов’язані захищати незалежність та територіальну цілісність України. Відповідно цей обов'язок наклає відповідні вимоги. А саме:
- з’являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду;
- надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України з наступним відшкодуванням державою їх вартості;
- раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;
- мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України;
- повідомляти про зміни персональних даних у семиденний строк ТЦК та СП (інші органи, в яких вони перебувають на військовому обліку) або через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+;
- виконувати інші вимоги чинного законодавства, наприклад, дотримуватись вимог Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Обов'язки громадян, які підлягають мобілізації (mod.gov.ua)
Мобілізація та воєнний стан в Україні
Росія вторглася в Україну у лютому 2022 року. В перший же день вторгнення в Україні ввели воєнний стан та мобілвзацію. За цей час їх кожен раз продовжували. Останнім часом строком на три місяці.
Як раніше писало РБК-Україна, в останній раз воєнний стан та мобілізація були продовжені до 9 травня. Зазначимо, що припинення вогню в Україні на 30 днів не скасує воєнного стану і комендантської години.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.