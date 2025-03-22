ua en ru
Сб, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українцям нагадали, хто підлягає мобілізації та скільки вона може тривати

Україна, Субота 22 березня 2025 11:29
UA EN RU
Українцям нагадали, хто підлягає мобілізації та скільки вона може тривати Фото: хто підлягає мобілізації в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З початку вторгнення РФ в Україні триває мобілізація. Їй підлягають декілька категорій українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Хто підлягає мобілізації?

За загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:

  • офіцери запасу;
  • особи, які пройшли строкову військову службу;
  • у віці від 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби;
  • жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.

Українцям нагадали, хто підлягає мобілізації та скільки вона може триватиХто підлягає мобілізації в Україні (mod.gov.ua)

Як зазначається, мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні.

Обов'язки громадян

Мобілізація накладає відповідні обов'язки. Зокрема, згідно Конституції України громадяни зобов’язані захищати незалежність та територіальну цілісність України. Відповідно цей обов'язок наклає відповідні вимоги. А саме:

  • з’являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду;
  • надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України з наступним відшкодуванням державою їх вартості;
  • раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби;
  • мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України;
  • повідомляти про зміни персональних даних у семиденний строк ТЦК та СП (інші органи, в яких вони перебувають на військовому обліку) або через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+;
  • виконувати інші вимоги чинного законодавства, наприклад, дотримуватись вимог Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Українцям нагадали, хто підлягає мобілізації та скільки вона може тривати

Обов'язки громадян, які підлягають мобілізації (mod.gov.ua)

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Росія вторглася в Україну у лютому 2022 року. В перший же день вторгнення в Україні ввели воєнний стан та мобілвзацію. За цей час їх кожен раз продовжували. Останнім часом строком на три місяці.

Як раніше писало РБК-Україна, в останній раз воєнний стан та мобілізація були продовжені до 9 травня. Зазначимо, що припинення вогню в Україні на 30 днів не скасує воєнного стану і комендантської години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Перемир'я, НАТО і "головне питання" війни. Що сказав Віткофф в інтерв'ю про Україну
Перемир'я, НАТО і "головне питання" війни. Що сказав Віткофф в інтерв'ю про Україну
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом