До 16 млн гривен: как пострадавший от обстрелов бизнес может получить помощь от государства
Предприятия, пострадавшие от российских атак, могут воспользоваться государственными программами для возобновления работы и сохранения персонала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Главное:
- Гранты на восстановление: Производственные предприятия могут получить до 16 млн грн в рамках программы "Сделано в Украине".
- Компенсация заработной платы: Программа "Точка опоры" позволяет бизнесу получать выплаты на работников во время простоя.
- Условие предоставления гранта: Обязательным условием является создание не менее 5 рабочих мест.
Гранты "Сделано в Украине"
Эти средства можно направить на восстановление поврежденных производственных мощностей или запуск новых линий.
Важной особенностью программы является возвратный характер финансирования: грант возвращается государству в течение трех лет, но не деньгами, а через уплаченные предприятием налоги и сборы.
Помощь через "Точку опоры"
Программа направлена на поддержку работников, чьи компании вынуждены приостановить деятельность.
- Размер выплат: до 17,3 тыс. грн на одного работника ежемесячно.
- Сроки: Помощь предоставляется на 3 месяца, с возможностью продления до полугода.
Как получить поддержку
Для оформления помощи работодателям необходимо обратиться в центр занятости. Заявление вместе с пакетом документов следует подать не позднее чем через 90 дней после объявления простоя или приостановки трудовых договоров.
Необходимые документы:
- приказы по предприятию;
- сведения о выплате заработной платы;
- официальное подтверждение повреждения имущества;
- план возобновления деятельности.
Консультации по вопросам оформления можно получить в центрах занятости или в региональных офисах "Сделано в Украине".
Читайте также о том, что в Украине расширили список лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи, если они пострадали от российской агрессии во время работы на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, правительство уточнило порядок начисления и доплаты таких компенсаций.
Ранее мы делились алгоритмом, как оформить такую помощь.