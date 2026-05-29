ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Украина была под атакой ракет, в Киеве слышали взрывы: что известно

19:55 29.05.2026 Пт
2 мин
Как происходила вечерняя атака РФ?
aimg Сергей Козачук
Украина была под атакой ракет, в Киеве слышали взрывы: что известно Фото: РФ ракетами атаковала Украину (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия под вечер запустила по Украине ракеты. В Киеве на фоне атаки прозвучали взрывы.

РБК-Украина рассказывает все, что сейчас известно о российском обстреле.

Читайте также: РФ ударила по Украине "Кинжалом" и сотней дронов: что известно о последствиях

Хронология и движение вражеских целей

Воздушная тревога начала стремительно распространяться по стране после 19:00.

Первые сообщения от Воздушных сил поступили об угрозе крылатых ракет на севере Полтавщины, которые держали западный курс. Впоследствии довернули на Кременчуг.

Одновременно зафиксировали движение ракет в Черкасской, Сумской и Донецкой областях, а также новые группы БпЛА на Полтавщине.

Впоследствии вражеские ракеты добрались до Винницкой области, из-за чего угроза объявлялась для западных областей. Воздушные цели маневрировали в направлении Винницы, но за считанные минуты резко изменили курс в сторону Киевской области.

Угроза для Киевской области и отбой

Во время маневров ракеты зафиксировали к востоку от Киева, где они снова развернулись на юг.

В этот момент возникла угроза применения баллистического вооружения, а жители столицы и области слышали звуки взрывов.

Срочное предупреждение об опасности получила Белая Церковь.

Последние сообщения военных касались крылатых ракет на юге и юго-западе Киевщины, которые постоянно меняли направление полета между столичным регионом и Винницкой областью.

После фиксации последних целей по областям начались отбои воздушной тревоги.

Атаки Российской Федерации на Украину

Напомним, в последнее время российские оккупационные войска существенно активизировали воздушные удары по территории Украины. В частности, в ночь на 28 мая РФ ударила по Украине "Кинжалом" и сотней дронов - всего враг выпустил аэробаллистическую ракету и 147 ударных беспилотников различных модификаций.

Кроме того, во время обстрела 24 мая захватчики применили новое вооружение. Как впоследствии стало известно, "Орешников" было два: Зеленский раскрыл Трампу подробности атаки РФ в специальном письме к руководству США.

Он отметил, что одна баллистическая ракета средней дальности попала в Киевскую область, а другая упала в оккупированной части Донецкой области. После этой атаки Украина собрала все остатки "Орешника" и передала на экспертизу для детального изучения специалистами, при этом эффективность удара новым оружием оказалась низкой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Война в Украине Ракетная атака
Новости
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем