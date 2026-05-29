Украина была под атакой ракет, в Киеве слышали взрывы: что известно

Россия под вечер запустила по Украине ракеты. В Киеве на фоне атаки прозвучали взрывы.

РБК-Украина рассказывает все, что сейчас известно о российском обстреле.

Хронология и движение вражеских целей

Воздушная тревога начала стремительно распространяться по стране после 19:00.

Первые сообщения от Воздушных сил поступили об угрозе крылатых ракет на севере Полтавщины, которые держали западный курс. Впоследствии довернули на Кременчуг.

Одновременно зафиксировали движение ракет в Черкасской, Сумской и Донецкой областях, а также новые группы БпЛА на Полтавщине.

Впоследствии вражеские ракеты добрались до Винницкой области, из-за чего угроза объявлялась для западных областей. Воздушные цели маневрировали в направлении Винницы, но за считанные минуты резко изменили курс в сторону Киевской области.

Угроза для Киевской области и отбой

Во время маневров ракеты зафиксировали к востоку от Киева, где они снова развернулись на юг.

В этот момент возникла угроза применения баллистического вооружения, а жители столицы и области слышали звуки взрывов.

Срочное предупреждение об опасности получила Белая Церковь.

Последние сообщения военных касались крылатых ракет на юге и юго-западе Киевщины, которые постоянно меняли направление полета между столичным регионом и Винницкой областью.

После фиксации последних целей по областям начались отбои воздушной тревоги.