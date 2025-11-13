Украинцев из оккупации хотят депортировать в Сибирь: детали плана Кремля

Россия готовит депортацию в Сибирь граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях. Украинцев хотят использовать для освоения опустошенного региона РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Недавно секретарь совбеза РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабную "Программу развития Сибири". Россияне обещают "700 млрд инвестиций" и создание "промышленных кластеров".

Но примечательно, что для освоения Сибири Москва хочет задействовать не своих граждан, а население оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Поскольку россияне "не горят желанием" ехать "в тайгу на 20 лет". Таким образом, РФ хочет построить новую "индустриальную империю" руками украинцев.

По данным ЦНС, россияне уже запустили первый этап такого механизма. Местным "администрациям", школам, больницам и коммунальным предприятиям поступили служебные письма с требованиями "определить работников для возможных долгосрочных командировок на Дальний Восток и Ангаро-Енисейский макрорегион".

Теперь руководители должны подать списки "необремененных семейными обстоятельствами сотрудников" - их легче всего депортировать без общественного резонанса.

В Центре обратили внимание, что такой механизм является фактически копией советских практик, когда россияне депортировали крымских татар, украинцев из Западной Украины, чеченцев и другие народы.

Таким образом Россия пытается полностью поменять демографический состав оккупированных территорий.

"Программа "Сибиризации" является не инвестиционным проектом, а инструментом мягкой ассимиляции и попыткой оторвать украинцев от дома, чтобы растворить их на просторах имперского эксперимента", - добавили в ЦНС.