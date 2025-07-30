Разведка получила важные доказательства похищения россиянами украинских детей
Киберспециалисты ГУР получили доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Хакеры получили доступ к серверам так называемого "правительства" Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.
На серверах оккупационных властей Крыма хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Специалисты ГУР получили доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристик на похищенных детей, оставшихся без опеки, незаконных решений о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан РФ, адресов новых мест проживания и расселения похищенных украинских детей.
"Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений РФ - похищении украинских детей - уже переданы в правоохранительные органы", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Полученные доказательства будут проанализированы и приобщены к уголовным производствам. Как отмечает Юсов, полученная информация позволит найти и вернуть в Украину похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению.
Фото: ГУР получило доказательства массового похищения украинских детей (t.me/DIUkraine)
Депортация украинских детей
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что РФ депортировала более 19 тысяч детей из Украины. По его словам, также существует риск депортации 1,5 млн детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины.
В Украине инициировали создание реестра депортированных Россией детей.
Напомним, на днях с оккупированных территорий и РФ удалось вернуть еще трех украинских детей.
Стоит добавить, что Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена по делу о депортации украинских детей.
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