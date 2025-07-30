Разведка получила важные доказательства похищения россиянами украинских детей

Киберспециалисты ГУР получили доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий. Хакеры получили доступ к серверам так называемого "правительства" Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.

На серверах оккупационных властей Крыма хранилась документация, подтверждающая насильственное перемещение детей с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Специалисты ГУР получили доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристик на похищенных детей, оставшихся без опеки, незаконных решений о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан РФ, адресов новых мест проживания и расселения похищенных украинских детей.

"Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений РФ - похищении украинских детей - уже переданы в правоохранительные органы", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Полученные доказательства будут проанализированы и приобщены к уголовным производствам. Как отмечает Юсов, полученная информация позволит найти и вернуть в Украину похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению.

Фото: ГУР получило доказательства массового похищения украинских детей (t.me/DIUkraine)