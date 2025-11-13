Українців з окупації хочуть депортувати до Сибіру: деталі плану Кремля

Росія готує депортацію до Сибіру громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Українців хочуть використовувати для освоєння спустошеного регіону РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного опору .

Нещодавно секретар радбезу РФ Сергій Шойгу анонсував масштабну "Програму розвитку Сибіру". Росіяни обіцяють "700 млрд інвестицій" і створення "промислових кластерів".

Але примітно, що для освоєння Сибіру Москва хоче задіяти не своїх громадян, а населення окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Оскільки росіяни "не горять бажанням" їхати "в тайгу на 20 років". Таким чином, РФ хоче побудувати нову "індустріальну імперію" руками українців.

За даними ЦНС, росіяни вже запустили перший етап такого механізму. До місцевих "адміністрацій", шкіл, лікарень і комунальних підприємств надійшли службові листи з вимогами "визначити працівників для можливих довгострокових відряджень на Далекий Схід і Ангаро-Єнісейський макрорегіон".

Тепер керівники мають подати списки "необтяжених сімейними обставинами співробітників" - їх найлегше депортувати без суспільного резонансу.

У Центрі звернули увагу, що такий механізм є фактично копією радянських практик, коли росіяни депортували кримських татар, українців із Західної України, чеченців та інші народи.

Таким чином Росія намагається повністю змінити демографічний склад окупованих територій.

"Програма "Сибіризації" є не інвестиційним проєктом, а інструментом м'якої асиміляції та спробою відірвати українців від домівки, щоб розчинити їх на просторах імперського експерименту", - додали в ЦНС.