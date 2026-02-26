ua en ru
Обещали золотые горы, а забирали последнее: в Украине накрыли гигантскую сеть мошенников

Четверг 26 февраля 2026 15:34
UA EN RU
Обещали золотые горы, а забирали последнее: в Украине накрыли гигантскую сеть мошенников Иллюстративное фото: колл-центр (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили сеть мошеннических колл-центров с более 1500 рабочих мест. Жертвами аферистов стали граждане Украины, Европы и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Читайте также: Еще один мошеннический коллцентр? В Киеве проверяют деятельность "офиса" на 300 иностранцев

Как работала схема

Мошенники представлялись сотрудниками инвестиционных компаний и брокерских платформ. Обещали быстрый и гарантированный заработок.

Чтобы убедить людей, использовали подставные платформы - жертвам показывали фиктивный рост "инвестиций" и виртуальные прибыли. На самом деле все деньги сразу шли на счета организаторов.

Жертвами стали граждане Украины, Европы и Азии. Количество пострадавших оценивается в сотни людей.

Вчера прокуроры провели 27 обысков на Днепропетровщине. "Масштабы разоблаченной деятельности поражают даже опытных правоохранителей: офисы насчитывали более 1500 рабочих мест", — рассказывает Кравченко.

Каждый работник ежедневно совершал около 100 звонков потенциальным жертвам.

Во время обысков следователи изъяли:

  • 1500 единиц компьютерной техники;
  • почти 500 мобильных телефонов;
  • серверное оборудование и другие доказательства.

Сейчас устанавливают полный круг организаторов и участников схемы.

С июля 2025 года по всей стране проведено уже почти 800 обысков по делам о незаконных колл-центрах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина провела экстрадицию участников колл-центра, которые могли выманить у чехов более 7 миллионов евро.

А в Днепре только недавно закрыли 11 мошеннических колл-центров, которые обманывали людей.

Днепропетровская область шахраї в Україні Мошенники
