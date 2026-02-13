Денег не будет: украинцев предупреждают о фейковой помощи в Telegram

В Telegram обнаружен фейковый канал, который маскируется под программу энергетической поддержки и собирает персональные данные украинцев под видом выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.

Фейковая "энергопомощь" в Telegram

В мессенджере Telegram появился поддельный канал под названием "ЕнергоПідтримка від ЄС".

Его создатели предлагают пользователям заполнить анкету, обещая финансовую помощь якобы от Укренерго совместно с Украинским Красным Крестом.

Для получения средств людям предлагают передать личную информацию, включая контактные и другие конфиденциальные данные.

Реакция Украинского Красного Креста

В Украинском Красном Кресте официально заявили, что не публиковали подобных объявлений и не проводят регистрацию для получения указанной "помощи".

Организация подчеркнула, что все программы, инициативы и партнерские проекты анонсируются исключительно через проверенные и официальные каналы коммуникации.

Как распознать мошенничество

Актуальная информация о деятельности и гуманитарных инициативах размещается только на официальных ресурсах организации.

Эксперты призывают граждан внимательно проверять источники, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные непроверенным платформам.

Подобные схемы направлены на сбор информации и могут использоваться для дальнейших мошеннических действий.

Распространение фейковых программ помощи активизируется на фоне сложной энергетической ситуации, что делает тему особенно чувствительной для украинцев.