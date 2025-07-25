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Украинцев атакуют мокрецы: чем опасны эти насекомые

Пятница 25 июля 2025 11:59
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Украинцев атакуют мокрецы: чем опасны эти насекомые Фото: Чем опасны насекомые мокрецы (Wikipedia)
Автор: Людмила Жукова

Летом на Днепропетровщине активизировались малоизвестные, но чрезвычайно назойливые насекомые - мокрецы. Многие украинцы уже жалуются на болезненные укусы, сильный зуд и аллергические реакции.

Но действительно ли эти крошечные создания безопасны - читайте в материале РБК-Украина.

Что известно об этих насекомых?

Мокрецы - это мелкие кровососущие насекомые, похожие на москитов, но еще меньше до 3 мм длиной. Они активны в основном в сумерках и влажную погоду. Обитают вблизи водоемов, болот, лесов и даже в городских парках. В отличие от комаров, которые прокалывают кожу хоботком, мокрецы фактически ее разрезают, а потом слизывают кровь. Именно это делает их укусы такими болезненными.

В чем опасность мокрецов

Сильная аллергическая реакция

Укусы вызывают покраснение, отеки, зуд и даже волдыри. У людей с повышенной чувствительностью возможны воспаления или крапивница.

Риск инфекций

Из-за постоянного расчесывания ран возрастает вероятность занесения инфекции.

Трансмиссионные болезни

В некоторых регионах мира мокрецы переносят опасные заболевания, такие как лейшманиоз и вирусные инфекции. В Украине таких случаев пока не зафиксировано, но ученые призывают к бдительности из-за изменения климата и распространения инвазивных видов.

Украинцев атакуют мокрецы: чем опасны эти насекомыеТак выглядят укусы мокрецов (Скриншот)

Как защититься от насекомых

  • Избегайте прогулок на рассвете и вечером вблизи водоемов.
  • Носите одежду с длинными рукавами и штанинами.
  • Используйте репелленты с DEET или натуральные аналоги (эвкалиптовое масло, цитронела).
  • Установите москитные сетки на окна и пользуйтесь фумигаторами дома.

В случае укуса специалисты советуют не расчесывать место поражения, обработать его антисептиком и нанести средство против зуда. При сильной аллергической реакции вам лучше обратиться к врачу.

Пока что мокрецы не признаны официальными переносчиками опасных болезней в Украине, но эпидемиологи предупреждают: их численность растет, а климатические условия способствуют расширению ареала.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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