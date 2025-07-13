Это не аллергия: ученые объяснили, почему у нас возникает зуд, когда мы слышим о насекомых

Человеку достаточно подумать о комарах, как начинают чесаться руки, а еще хуже - при упоминании вшей, сразу появляется зуд в волосах. По словам ученых, в такие игры с нами играет мозг - он заставляет нас чесаться без всякого физического раздражителя. Просто от слова "комар" или от того, что кто-то чешется рядом. Что это за явление?

Почему мы чешемся и чувствуем зуд, хотя причин для раздражений нет, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на объяснения нейробиологов в статье на Huffpost.

Почему мы начинаем чесаться по команде мозга

Это явление называется "заразным зудом" или "психогенный зуд", и ученые уже знают, как оно работает. Соматосенсорная кора реагирует на воображение так же как на реальное прикосновение. Услышали слово "насекомые" - и в мозгу уже активируются те же участки, что и тогда, когда на самом деле что-то ползает по коже.

Это не галлюцинация, а типичная реакция организма, которую уже сравнивают с "заразной зевотой". Достаточно увидеть человека, который чешется, и ваша рука уже тянется к собственной шее.

"Когда вы слышите о насекомых, ползающих по чьей-то голове, или представляете себе клопов в матрасе, ваш мозг активизирует те же нейронные цепи, будто это происходит с вами. Мозг не просто отражает мир - он его конструирует. То есть даже воображаемые или услышанные образы могут запускать в теле физиологические реакции, похожие на настоящее прикосновение", - объясняет нейролог Шахин Лакхан.

Зеркальные нейроны и эмоции

Эффект усиливается зеркальными нейронами - они созданы, чтобы мы чувствовали эмпатию, но иногда перебирают на себя лишнее. Если к этому добавить тревогу, страх или отвращение, система тревожности в мозгу мгновенно запускает телесную реакцию. Это объясняет, почему в аудитории достаточно одному упомянуть о вшах - и все мгновенно начинают чесаться.

Эволюция против насекомых

Наши предки жили среди настоящих опасностей - блохи, клещи, вши были носителями болезней. И мозг выработал гиперреакцию, чтобы не упустить угрозу.

"Это как пожарная сигнализация, которая включается при легком дыме. Надежнее так, чем пропустить настоящий пожар", - говорит доктор Шахин Лакхан.

Кто наиболее уязвим к фантомному зуду

Чаще всего это люди с высокой эмпатией, обостренной телесной чувствительностью или повышенной тревожностью. В группах эффект только усиливается: достаточно триггера - и весь класс уже чешется, хотя ни одного насекомого в поле зрения нет.

Как успокоить мозг и кожу

Доктор Лакхан советует:

Осознать, что зуд вызван не раздражителем, а работой мозга

Отвлечься физически - например, погрузить руки в холодную воду

Выполнить заземляющие упражнения - фокус на ногах или ладонях

Практиковать глубокое дыхание, чтобы активировать парасимпатическую систему

Нейробиолог Фридерике Фабрициус также советует постепенно знакомиться с триггерами. Если насекомые вызывают ужас - можно просматривать фото, касаться муляжей, или держать в руках пластмассового жука. Так тело научится реагировать спокойнее.