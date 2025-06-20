Этот вредитель массово атакует украинские огороды: 5 эффективных способов избавиться от белокрылки

Белокрылка - опасный вредитель, который способен уничтожить урожай в открытом грунте и теплицах. Ее яйца практически не уничтожаются химическими средствами. Именно поэтому народные методы борьбы часто более эффективны и безопасны.

РБК-Украина рассказывает о действенных методах борьбы с белокрылкой без специальных химических средств.

Удаление белокрылки вручную

На начальной стадии заражения эффективным будет ручной сбор насекомых. Личинок можно смыть сильной струей воды из шланга. Также можно натереть листья мыльным раствором с обратной стороны, где вредители особенно любят селиться.

Такая обработка не только смывает белокрылку, но и затрудняет ей дыхание. Мыло используют хозяйственное в соотношении 1:6 с водой.

Защитные сетки и биологические методы

Для профилактики применяют фотозащитные сетки с мелкими ячейками, которые не дают бабочкам попасть к растениям. А еще помогают насекомые-хищники - например, божьи коровки или паразитическая оса энкарзия, которые поедают белокрылку.

Такие биологические методы безопасны для почвы и экосистемы. Их можно сочетать с другими народными средствами. Особенно действенно привлекать энкарзию в теплицах.

Травяные настои

Очень эффективны настои из одуванчика, тысячелистника, лука и чеснока. Например, 100 г стрелок чеснока заливают 500 мл воды, настаивают неделю, разводят в 5 л воды и обрабатывают растения.

Травяные средства не вредят окружающей среде и пригодны для регулярного использования. Обработки проводят 1 раз в неделю или раз в 10 дней. Настои не только отпугивают белокрылку, но и укрепляют растения.

Табак, йод и сода

Сильнодействующее средство - табачный настой. Для его приготовления 2 стакана табака заливают 1 л воды и настаивают два дня. Добавляют мыло для лучшего прилипания и обрабатывают каждые 15 дней.

Другой мощный вариант - раствор йода, соды и мыла: 2 ч. л соды, 1 ч. л йода, 40 г жидкого мыла на литр воды. Его применяют 1-2 раза с интервалом в неделю.

Уксус и нашатырь

Яблочный уксус и нашатырный спирт - простые, но эффективные вещества. 50 мл уксуса и 30 г мыльной стружки растворяют в 10 л воды и опрыскивают растения раз в неделю.

Нашатырь действует более агрессивно - 1 ст. л. на 10 л воды, но использовать его можно лишь раз в месяц. Он содержит азот, поэтому чрезмерное использование может перенасытить почву. Уксус же является мягким средством и пригоден для более частого применения.