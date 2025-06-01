Без бабочек и жуков. Почему в Украине исчезают насекомые и какие от этого угрозы

Насекомые исчезают вместе со средой, в которой они жили. Распашка степей, вырубка старых дубов и урбанизация уничтожают условия, необходимые для жизни бабочек, жуков и других видов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал энтомолог, кандидат биологических наук Сергей Глотов.

Почему исчезают некоторые виды насекомых

Уничтожение природной среды приводит к уничтожению почти 90% тех видов насекомых, которые там обитают, объясняет ученый.

"Большинство территорий Украины трансформировалась за последние полвека. Природные экосистемы изменились из-за распашки степей и ведения сельского хозяйства. Конечно, когда здесь были степи, то здесь была другая фауна. А когда эти участки распахали и превратили в пшеничное поле или фруктовый сад, то жуки поселились уже другие - типичные для сельскохозяйственных культур или садоводства", - говорит Глотов.

В Украине сократилась популяция многих видов бабочек, в частности аполлонов, мнемозин. Также уменьшилось количество жуков-оленей.

"Вырубка дубов привела к тому, что жук-олень оказался на грани исчезновения. Он тесно связан со старовозрастными дубами и не может жить в молодых насаждениях. Поэтому уменьшение площадей старых дубов сократило численность популяции этого вида", - говорит ученый.

Также уменьшилась популяция мохнатого стафилина, который живет на пастбищах. Это произошло из-за активной урбанизации и сокращения площадей пастбищ. Сейчас этот вид насекомого занесли в Красную книгу.

"Мохнатого стафилина нельзя сохранить, создав какой-то охранный участок. Только увеличение поголовья крупного рогатого скота и площадей пастбищ приведет к восстановлению его популяции", - добавляет энтомолог.

Для сохранения численности бабочек или жука-оленя понадобятся заповедники и национальные парки, где растут старые дубы.

Что будет, если не станет бабочек

"Стадия бабочки - это лишь один из этапов в жизненном цикле этого вида, который нужен для размножения. Личинки бабочек являются кормом для птиц. Если личинок не будет, то не будет птиц. Вообще, насекомые являются основным компонентом пищевой пирамиды для многих видов птиц и пресмыкающихся", - говорит Глотов.

Также важны бабочки на стадии гусениц, поскольку они объедают листья, а затем возвращают в почву вещества, которые являются питательными для растений. Поэтому сокращение популяции бабочек негативно повлияет на экосистемы.

Бабочка аполлон (фото: Википедия)