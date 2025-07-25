Українців атакують мокреці: чим небезпечні ці комахи

Влітку на Дніпропетровщині активізувалися маловідомі, але надзвичайно настирливі комахи - мокреці. Багато українців уже скаржаться на болючі укуси, сильний свербіж і алергічні реакції.

Та чи дійсно ці крихітні створіння безпечні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про цих комах?

Мокреці - це дрібні кровосисні комахи, схожі на москітів, але ще менші до 3 мм завдовжки. Вони активні здебільшого у сутінках та вологу погоду. Мешкають поблизу водойм, боліт, лісів і навіть у міських парках. На відміну від комарів, які проколюють шкіру хоботком, мокреці фактично її розрізають, а тоді злизують кров. Саме це робить їхні укуси такими болючими.

У чому небезпека мокреців

Сильна алергічна реакція

Укуси викликають почервоніння, набряки, свербіж і навіть пухирі. У людей з підвищеною чутливістю можливі запалення або кропив’янка.

Ризик інфекцій

Через постійне розчісування ран зростає ймовірність занесення інфекції.

Трансмісійні хвороби

У деяких регіонах світу мокреці переносять небезпечні захворювання, як-от лейшманіоз та вірусні інфекції. В Україні таких випадків поки не зафіксовано, але науковці закликають до пильності через зміну клімату та поширення інвазивних видів.

Так виглядають укуси мокреців (Скриншот)

Як захиститися від комах

Уникайте прогулянок на світанку та ввечері поблизу водойм.

Носіть одяг з довгими рукавами та штанинами.

Використовуйте репеленти з DEET або натуральні аналоги (евкаліптова олія, цитронела).

Встановіть москітні сітки на вікна та користуйтеся фумігаторами вдома.

У разі укусу фахівці радять не розчісувати місце ураження, обробити його антисептиком та нанести засіб проти свербежу. При сильній алергічній реакції вам краще звернутися до лікаря.

Поки що мокреці не визнані офіційними переносниками небезпечних хвороб в Україні, але епідеміологи попереджають: їхня чисельність зростає, а кліматичні умови сприяють розширенню ареалу.