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Работа не по диплому: почему половина украинцев не выбрали бы свою специальность снова

06:40 09.07.2026 Чт
3 мин
Сколько выпускников работают по специальности?
aimg Татьяна Веремеева
Работа не по диплому: почему половина украинцев не выбрали бы свою специальность снова Фото: Собеседование во время трудоустройства (freepik.com)
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В Украине стартовала вступительная кампания в бакалаврат, однако опыт тех, кто уже получил образование, свидетельствует: далеко не все работают по специальности, а почти половина вообще не выбрала бы ту же профессию во второй раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное:

  • Реальность трудоустройства: Опрос показал, что только 27% украинцев работают точно по своей специальности.
  • Выбор профессии: Если бы респондентам пришлось поступать в учебные заведения повторно, 47% не выбрали бы ту же специальность.
  • Почему меняют профессию: Главными причинами изменения карьерного пути стали утрата интереса к профессии, нехватка вакансий на рынке и низкий уровень заработной платы.
  • Дисбаланс рынка труда: Выбор абитуриентов часто не совпадает с потребностями бизнеса.
  • Приоритеты при поступлении: Важнейшим критерием выбора будущей профессии украинцы назвали собственные интересы.

Каких работников больше всего ищут работодатели

По данным OLX Работа, в мае 2026 года наибольший спрос на рынке труда был у продавцов, водителей, разнорабочих, грузчиков, поваров, охранников, строителей, продавцов-консультантов и автослесарей.

Преимущественно это рабочие профессии, где, по данным платформы, сейчас ощущается наибольший дефицит кадров.

В то же время, среди самых популярных специальностей, на которые абитуриенты подавали заявления в 2025 году, были менеджмент, филология, психология, маркетинг, экономика, компьютерные науки и право.

Работают ли украинцы по специальности

Опрос показал, что только 27% респондентов работают по специальности, которую получали. Еще 18% работают по специальности частично.

37% опрошенных вообще не работают по полученной специальности.

Кроме того, только 36% украинцев довольны профессией, которую в свое время избрали. Почти две трети или не уверены в правильности своего выбора или откровенно им недовольны.

Если бы респондентам пришлось поступать в учебное заведение повторно, 47% не избрали бы ту же специальность, еще 26% не смогли дать однозначного ответа.

В то же время более половины опрошенных (51%) отметили, что полученное образование все же стало полезным в профессиональной деятельности, даже если они работают в другой сфере.

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Почему украинцы меняют профессию

Чаще респонденты объясняли смену профессионального пути тем, что им перестала нравиться выбранная профессия (27%).

Еще 25% сообщили об изменении собственных интересов, 24% -– о нехватке вакансий по специальности, а 23% - о низком уровне зарплат.

Среди других причин также называли отсутствие перспектив профессионального развития (15%) и сложности с трудоустройством из-за отсутствия опыта после завершения обучения.

Какие специальности сегодня выбрали бы украинцы

Если бы поступать пришлось сейчас, больше всего респондентов выбрали бы ИТ и компьютерные науки - такой вариант поддержали 26% опрошенных.

Дальше по популярности расположились:

  • транспорт и логистика - 19%;
  • продажи и торговля - 16%;
  • медицина и здравоохранение - 16%;
  • менеджмент и бизнес - 15%;
  • строительство и архитектура - 15%;
  • маркетинг, реклама и PR - 14%.

В OLX Работа отмечают, что популярность специальностей среди поступающих не полностью отвечает актуальным потребностям работодателей.

Сегодня выбор профессии все реже становится решением на всю жизнь, потому что рынок труда быстро меняется, а карьерный путь многих украинцев пересматривается уже после завершения учебы.

Чем руководствуются при выборе профессии

Важнейшим критерием при выборе будущей специальности украинцы назвали собственные интересы - так ответили 70% участников опроса.

Также респонденты обращают внимание на:

  • уровень заработной платы - 55%;
  • перспективы трудоустройства - 45%;
  • возможности профессионального развития - 42%;
  • стабильность профессии - 41%;
  • спрос на специалистов на рынке труда - 40%.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным Государственной службы занятости в конце июня 2026 года в Украине было около 235 тысяч открытых вакансий против 93 тысяч зарегистрированных безработных. Больше всего предложений сосредоточено в Киеве и крупных областных центрах.

Также мы рассказывали, кому предлагают самые высокие зарплаты на "Едином портале вакансий".

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