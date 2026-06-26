Со сколько лет можно работать в Украине: возрастные ограничения и условия

Законодательство Украины четко определяет, с какого возраста подростки могут быть официально трудоустроены, а также устанавливает список обязательных условий для их безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости .

Разрешенный возраст для трудоустройства

По общему правилу, принятие на работу разрешено с 16 лет . Однако существуют исключения для младших:

с 15 лет: разрешено работать с согласия одного из родителей или опекуна.

разрешено работать с согласия одного из родителей или опекуна. с 14 лет: разрешено выполнять только легкую работу, исключительно в свободное от занятий время и с согласия одного из родителей или опекуна.

Что такое "легкая" работа?

Это труд, не предусматривающий тяжелых физических или психических нагрузок. Для всех лиц младше 18 лет обязательным условием является прохождение предварительного медицинского осмотра .

Список должностей/видов деятельности, подходящих для подростков:

Маркетинг и реклама: раздача листовок, буклетов или газет (промоутерство).

раздача листовок, буклетов или газет (промоутерство). Курьерская служба: Доставка легких посылок, документов или цветов.

Доставка легких посылок, документов или цветов. Работа с людьми: аниматор или помощник на детских площадках/в лагерях.

аниматор или помощник на детских площадках/в лагерях. Озеленение: высадка цветов и уход за растениями (без использования тяжелой техники).

высадка цветов и уход за растениями (без использования тяжелой техники). Административная помощь: работа в библиотеке, сортировка документов, офисная работа за компьютером (с соблюдением норм времени).

работа в библиотеке, сортировка документов, офисная работа за компьютером (с соблюдением норм времени). Интернет-услуги: работа в колл-центрах или наполнение сайтов (копирайтинг).

Главные запреты для работников до 18 лет

Законодательство запрещает привлекать подростков к работам, которые могут навредить их развитию: