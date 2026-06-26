ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Со сколько лет можно работать в Украине: возрастные ограничения и условия

10:59 26.06.2026 Пт
2 мин
Кем могут работать подростки в Украине?
aimg Ирина Гамерская
Со сколько лет можно работать в Украине: возрастные ограничения и условия Фото: с какого возраста в Украине берут на работу (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Законодательство Украины четко определяет, с какого возраста подростки могут быть официально трудоустроены, а также устанавливает список обязательных условий для их безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

Разрешенный возраст для трудоустройства

По общему правилу, принятие на работу разрешено с 16 лет . Однако существуют исключения для младших:

  • с 15 лет: разрешено работать с согласия одного из родителей или опекуна.
  • с 14 лет: разрешено выполнять только легкую работу, исключительно в свободное от занятий время и с согласия одного из родителей или опекуна.

Что такое "легкая" работа?

Это труд, не предусматривающий тяжелых физических или психических нагрузок. Для всех лиц младше 18 лет обязательным условием является прохождение предварительного медицинского осмотра .

Список должностей/видов деятельности, подходящих для подростков:

  • Маркетинг и реклама: раздача листовок, буклетов или газет (промоутерство).
  • Курьерская служба: Доставка легких посылок, документов или цветов.
  • Работа с людьми: аниматор или помощник на детских площадках/в лагерях.
  • Озеленение: высадка цветов и уход за растениями (без использования тяжелой техники).
  • Административная помощь: работа в библиотеке, сортировка документов, офисная работа за компьютером (с соблюдением норм времени).
  • Интернет-услуги: работа в колл-центрах или наполнение сайтов (копирайтинг).

Главные запреты для работников до 18 лет

Законодательство запрещает привлекать подростков к работам, которые могут навредить их развитию:

  • Физические перегрузки: перемещение вещей, масса которых превосходит установленные для них предельные нормы.
  • Вредные условия: работа на высоте, под землей, в опасных или вредных условиях.
  • Специфические отрасли: производство или реализация алкоголя и табачных изделий.
  • График: ночные смены, сверхурочные работы и работа по выходным дням категорически запрещены.
Читайте также: Работа в Одессе и Карпатах: кому готовы платить до 42 тысяч и где зарплаты выросли больше всего
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Госслужба занятости Работа в Украине
Новости
"Это еще не пик": Буданов предупредил, что напряжение между Украиной и Польшей может возрасти
"Это еще не пик": Буданов предупредил, что напряжение между Украиной и Польшей может возрасти
Аналитика
Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ