Украинцы ответили, что будут считать победой в войне с Россией

В сентябре 2025 года большинство украинцев сохраняют уверенность в победе в войне против России. 39,9% респондентов ответили "да", еще 34% - "скорее да". Лишь 11,4% выразили сомнение, а 4,5% не верят в победу.



По сравнению с мартом 2025 года настроения не изменились. Тогда так же 74% украинцев верили в победу.

На вопрос о возможности военной победы Украины 58,8% ответили утвердительно. В то же время 18,3% считают ее невозможной, а 22,9% не смогли определиться.



Что считают победой

В вопросе о видении победы мнения украинцев разделились. 25,7% считают победой восстановление контроля над территориями, захваченными после 24 февраля 2022 года, но без возвращения Крыма и ОРДЛО. Еще 24,6% ожидают полного восстановления границ 1991 года.

В то же время 21,6% респондентов готовы воспринять как победу остановку войны по линии фронта. 10,7% видят победу только в уничтожении российской армии и внутреннем распаде России.



Отношение к России после войны

Большинство опрошенных поддерживают идею полного разрыва отношений с Россией после завершения боевых действий.

Выступают "за" 55% респондентов, еще 23,1% - "скорее за". Лишь 14% высказались против ограничений, а 7,9% не определились.



Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 сентября 2025 года. Опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.