Три четверти украинцев верят в победу: как она может выглядеть

Украина, Пятница 22 августа 2025 12:22
Три четверти украинцев верят в победу: как она может выглядеть
Автор: Александр Белоус

В августе 2025 года абсолютное большинство респондентов (73%) продолжает верить в победу Украины в войне против России. Не верят в победу 17% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11 процентных пунктов.

За последний год снижение веры в победу Украины продолжалось, составив 4 процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.
Для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%).

Об освобождении украинских территорий в границах по состоянию на 1991 год сообщили 27% опрошенных.

Наименее значимыми признаками победы Украины в войне среди предложенных для респондентов были провал российского наступления и стабилизация фронта (12%), конфискация и передача Украине арестованных российских активов и средств (12%) и оставление международных санкций против России (11%).
Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 12 по 18 августа 2025 года. Методом face-to-face было опрошено 2002 респондента. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Gallup, в июле 2025 года более двух третей (68%) украинцев считают маловероятным прекращение активных боевых действий в течение следующего года. Каждый четвертый (25%) считает, что активные боевые действия, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев, хотя лишь 5% считают это "очень вероятным".

