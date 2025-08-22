Три четверти украинцев верят в победу: как она может выглядеть

В августе 2025 года абсолютное большинство респондентов (73%) продолжает верить в победу Украины в войне против России. Не верят в победу 17% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы " и Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11 процентных пунктов.

За последний год снижение веры в победу Украины продолжалось, составив 4 процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.



Для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%).

Об освобождении украинских территорий в границах по состоянию на 1991 год сообщили 27% опрошенных.

Наименее значимыми признаками победы Украины в войне среди предложенных для респондентов были провал российского наступления и стабилизация фронта (12%), конфискация и передача Украине арестованных российских активов и средств (12%) и оставление международных санкций против России (11%).



Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 12 по 18 августа 2025 года. Методом face-to-face было опрошено 2002 респондента. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.