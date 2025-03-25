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Украинцы ответили, что будут считать победой в войне

Украина, Вторник 25 марта 2025 13:44
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Украинцы ответили, что будут считать победой в войне Фото: в победу верят 74% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале марта 2025 года 74% опрошенных верят в победу Украины в войне. Полгода назад, в сентябре 2024 года, в победу верили 83% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Относительно того, что можно считать победой, то чаще всего (30%) те, кто верит в победу, отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 17% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Кроме того, 22% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 11% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 10% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

Украинцы ответили, что будут считать победой в войне

Опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 76% украинцев уверены, что все жители России ответственны за агрессию против Украины. Также большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

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