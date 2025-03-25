Украинцы ответили, что будут считать победой в войне

В начале марта 2025 года 74% опрошенных верят в победу Украины в войне. Полгода назад, в сентябре 2024 года, в победу верили 83% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Относительно того, что можно считать победой, то чаще всего (30%) те, кто верит в победу, отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 17% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Кроме того, 22% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 11% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 10% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

Опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.