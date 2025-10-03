UA

Українці відповіли, що вважатимуть перемогою у війні з Росію

Фото: українці вірять в перемогу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Суспільні настрої демонструють поєднання віри у перемогу та готовності до жорсткої політики щодо Росії після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Центру Разумкова.

У вересні 2025 року більшість українців зберігають упевненість у перемозі у війні проти Росії. 39,9% респондентів відповіли "так", ще 34% - "скоріше так". Лише 11,4% висловили сумнів, а 4,5% не вірять у перемогу.

У порівнянні з березнем 2025 року настрої не змінилися. Тоді так само 74% українців вірили в перемогу.

На запитання про можливість військової перемоги України 58,8% відповіли ствердно. Водночас 18,3% вважають її неможливою, а 22,9% не змогли визначитися.

Що вважають перемогою

У питанні про бачення перемоги думки українців розділилися. 25,7% вважають перемогою відновлення контролю над територіями, захопленими після 24 лютого 2022 року, але без повернення Криму та ОРДЛО. Ще 24,6% очікують повного відновлення кордонів 1991 року.

Водночас 21,6% респондентів готові сприйняти як перемогу зупинку війни по лінії фронту. 10,7% бачать перемогу лише у знищенні російської армії та внутрішньому розпаді Росії.

Ставлення до Росії після війни

Більшість опитаних підтримують ідею повного розриву стосунків з Росією після завершення бойових дій.

Виступають "за" 55% респондентів, ще 23,1% - "скоріше за". Лише 14% висловилися проти обмежень, а 7,9% не визначилися.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року. Опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

За даними КМІС, у вересні 2025 року лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року.

При цьому більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова у серпні 2025 року абсолютна більшість респондентів (73%) вірили в перемогу України у війні проти Росії.

