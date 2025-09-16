ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцы дали новый прогноз продолжительности войны с Россией

Украина, Вторник 16 сентября 2025 14:07
UA EN RU
Украинцы дали новый прогноз продолжительности войны с Россией Фото: украинцы ожидают длительной войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы не верят в скорое завершение войны с Россией. И большинство готовы терпеть столько, сколько нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В сентябре 2025 года только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. Зато 27% опрошенных говорят о 2026 году, 32% - о 2027 году и позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю".
Украинцы дали новый прогноз продолжительности войны с Россией

При этом большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в начале июня 2025 года показатели были идентичны). Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года.

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев).
Украинцы дали новый прогноз продолжительности войны с Россией

Опрос КМИС проводился со 2 по 14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов по всей Украине.

Напомним, по данным опроса Gallup, в июле 2025 года более двух третей (68%) украинцев считают маловероятным прекращение активных боевых действий в течение следующего года. Каждый четвертый (25%) считает, что активные боевые действия, вероятно, прекратятся в течение следующих 12 месяцев, хотя лишь 5% считают это "очень вероятным".

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова в августе 2025 года абсолютное большинство респондентов (73%) верили в победу Украины в войне против России. Не верили в победу 17% опрошенных.

Читайте РБК-Украина в Google News
КМИС Война в Украине
Новости
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым