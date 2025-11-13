"Украинцы своих не бросают". Саакашвили обратился к Зеленскому за помощью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Саакашвили в Facebook .

Саакашвили обратил внимание, что был вынужден обратиться к Зеленскому, поскольку его перевели с тюремной больницы, где он лечился от тяжелого отравления, назад в тюрьму, "к тому персоналу, который его отравил".

"Мое отравление в марте 2022 года произошло после начала полномасштабной войны. Факт отравления установили американские и германские лаборатории", - добавил он.

По словам Саакашвили, его арестовали по абсолютно выдуманному делу и тогдашний премьер Грузии даже прямо заявлял, что дело было связано с активностью в Украине.

При этом недавно против Саакашвили открыли новое уголовное дело, в котором его обвиняют "в саботаже в пользу иностранного государства". В материалах дела, как утверждает бывший президент Грузии, есть цитаты Зеленского и советника руководителя ОП Михаила Подоляка.

"В этом контексте совершенно очевидно, что мои преследования и моя судьба связаны с войной… Включите меня, пожалуйста... в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не бросают, и рассчитываю на вас", - отметил Саакашвили в обращении к Зеленскому.