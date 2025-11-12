ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Саакашвили вернули в тюрьму в Грузии: он находился в больнице три года

Грузия, Среда 12 ноября 2025 20:48
UA EN RU
Саакашвили вернули в тюрьму в Грузии: он находился в больнице три года Фото: экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в больнице (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили выписали из больницы в Тбилиси, где он находился с 2022 года и отправили в тюрьму отбывать "наказание", которое ему назначил суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Пенитенциарной службы Грузии.

В службе заявили, что 12 мая 2022 года Саакашвили перевели в клинику "Вивамед", которая расположена в Тбилиси. С того момента он находился там под наблюдением врачей. Но сейчас его состояние здоровья якобы "удовлетворительное", поэтому Саакашвили можно переводить обратно в тюрьму.

"Поскольку состояние здоровья осужденного Михеила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в исправительное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", - сказано в сообщении.

Михеил Саакашвили - грузинский и украинский политик, бывший президент Грузии. Вынужден был покинуть страну, поскольку новая власть начала в отношении него преследования. Долгое время жил и работал в Украине, даже получил украинское гражданство.

В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован - поскольку ранее его заочно "осудили". А в марте 2025 года грузинский суд, контролируемый пророссийской партией "Грузинская мечта", приговорил экс-президента еще к 4,5 годам заключения.

При этом в марте 2025 года пророссийские политики из "Грузинской мечты" выступили с угрозами "признать неконституционной" партию "Единое национальное движение", которую основал Саакашвили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили Грузия
Новости
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа