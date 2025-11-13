ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Українці своїх не кидають". Саакашвілі звернувся до Зеленського по допомогу

Тбілісі, Четвер 13 листопада 2025 17:22
UA EN RU
"Українці своїх не кидають". Саакашвілі звернувся до Зеленського по допомогу Фото: Міхеїл Саакашвілі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі попросив президента України Володимира Зеленського внести його до списку цивільних полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Саакашвілі у Facebook.

Саакашвілі звернув увагу, що був змушений звернутися до Зеленського, оскільки його перевели з тюремної лікарні, де він лікувався від важкого отруєння, назад до в'язниці, "до того персоналу, який його отруїв".

"Моє отруєння в березні 2022 року відбулося після початку повномасштабної війни. Факт отруєння встановили американські та німецькі лабораторії", - додав він.

За словами Саакашвілі, його заарештували за абсолютно вигаданою справою і тодішній прем'єр Грузії навіть прямо заявляв, що справа була пов'язана з активністю в Україні.

При цьому нещодавно проти Саакашвілі відкрили нову кримінальну справу, в якій його звинувачують "у саботажі на користь іноземної держави". У матеріалах справи, як стверджує колишній президент Грузії, є цитати Зеленського і радника керівника ОП Михайла Подоляка.

"У цьому контексті абсолютно очевидно, що мої переслідування і моя доля пов'язані з війною... Включіть мене, будь ласка... до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками. Я знаю, що українці своїх не кидають, і розраховую на вас", - зазначив Саакашвілі у зверненні до Зеленського.

Повернення Саакашвілі до в'язниці

Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виписали з тбіліської клініки "Вівамед", де він перебував під наглядом лікарів із 2022 року.

Пенітенціарна служба Грузії заявила, що стан здоров'я Саакашвілі визнано задовільним, тому його перевели назад до в'язниці №12 для подальшого відбування покарання.

Саакашвілі повернувся до Грузії 2021 року. Після цього його заарештували і помістили під варту за раніше винесеними заочними вироками.

У березні 2025 року суд додав Саакашвілі ще 4,5 років ув'язнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Грузія Міхеіл Саакашвілі
Новини
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе