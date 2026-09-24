Украинцы просят НБУ вернуть в обращение бумажные купюры 1, 2, 5 и 10 гривен: суть петиции

Украинцы обратились к правительству и Национальному банку с просьбой рассмотреть возможность возвращения в обращение бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на портале Кабинета министров Украины.
Петиция №41/010962-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ в понедельник, 21 сентября 2026 года.
Ее автор - Константин Владимирович Салагуб - просит чиновников рассмотреть вопрос возвращения в обращение бумажных банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен (вместе с монетами).
По состоянию на 18:00 четверга, 24 сентября, под петицией было собрано всего лишь 35 подписей (из 25 000 необходимых).
При этом до конца сбора подписей осталось 88 дней.
Автор петиции напомнил, что с момента вывода из активного использования и прекращения печати бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (а также их полной замены на металлические монеты), граждане Украины столкнулись с рядом бытовых и практических неудобств.
Это объясняется тем, что "мелкие" монеты:
"Кроме этого, во многих сферах розничной торговли и на транспорте остается потребность в удобном и быстром наличного расчете", - говорится в петиции.
"Мы не предлагаем полностью отказываться от монет, ведь они имеют более длительный срок эксплуатации", - подчеркнул Салагуб.
Однако лучшим решением для общества, по его мнению, является "обеспечение свободы выбора и компромисса".
То есть речь идет о введении параллельного обращения:
"Призываем Национальный банк Украины и соответствующие органы власти возобновить выпуск и освещение в обращении бумажных банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен параллельно с существующими монетами", - подчеркивается в документе.
Среди основных аргументов в пользу своей инициативы автор петиции упоминает:
"От тех, кто предпочитает легкие наличные деньги, до тех, кто привык пользоваться монетами", - уточнил Салагуб.
Напомним, 4 сентября 2026 года Национальный банк Украины ввел в наличное обращение банкноту нового высшего номинала - 2 000 гривен. На купюре изображен портрет выдающегося украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса.
Тем временем финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, нужна ли Украине банкнота 5000 гривен - когда именно она понадобится.
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